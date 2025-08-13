Fernando Martín: el chef alcalaíno que entró "de rebote" en la cocina y ha sido recomendado por la Guía Michelín

Alrededor de las 9:15 de la mañana, Fernando Martín se encarga de abrir su restaurante, ubicado en la calle Victoria, 2, Alcalá de Henares, para elaborar la comida que le ha llegado y tener todo preparado para su apertura a las 13:30. A esa hora ejerce la función de jefe de cocina y su mujer Ana, que también es propietaria, es la jefa de sala del local y se incorpora en torno a las 12:30.

Así comienza un día normal en el restaurante Eximio. Antes de que el local abriera sus puertas a los clientes, el chef recibió a la CRónica de Alcalá y repasó toda su trayectoria en el mundo gastronómico y nos contó cómo terminó dedicándose a una profesión que, en un principio, no le apasionaba.

Pese a que el espacio se encontraba cerrado y tenía las luces apagadas, dos señoras entraron con el objetivo de reservar una mesa. Sin embargo, Fernando les comunicó que hasta dentro de dos semanas no tenía una mesa libre. Esto define el éxito de un negocio que fue recomendado por la Guía Michelín unos meses después de su inauguración y acumula tres Bib Gourmand consecutivos, premio que reconoce a los restaurantes de una calidad-precio que ronda los 35 euros.

"Me llamaba la atención, pero pasión no tenía"

El destino tenía preparado un lugar para Fernando Martín en el ámbito gastronómico. Él mismo reconoce que comenzó en este mundo "de rebote". "Me llamaba la atención, pero pasión no tenía. A mí lo que me gustaba y me gusta es el campo".

El alcalaíno, después de terminar sus estudios de Educación Secundaria, formuló la inscripción para entrar en el módulo de agente forestal en El Escorial. Sin embargo, antes de comenzar el curso, este grado medio se transformó en un grado de jardinería y tendría que cursarlo para estudiar el nuevo grado superior de agente forestal. Por lo que dicho módulo "se quedó un poco descolgado".

Como segunda opción tenía en mente TAFAD. El tres veces Bib Gourmand es un amante del alpinismo, la escalada y todos los deportes que tengan que ver con la montaña. Incluso ha llegado a participar en competiciones de esquí.

La última posibilidad que barajaba era probar suerte en la cocina, pero "hace 10 años estos dos módulos eran los que más nota pedían". "Yo iba bien pero no como para entrar". No obstante, una llamada desde Guadalajara fue el inicio del camino que le condujo hasta donde ha llegado. Quedaba disponible una plaza para el grado de cocina y aceptó la propuesta para "probar y no perder un año sin hacer nada".

Terminó el primer curso del grado medio en Guadalajara y en el segundo le concedieron el traslado a Alcalá. Después realizó prácticas en la localidad y posteriormente continuó su formación en Le Cordon Bleu, en la Universidad Francisco de Vitoria. Allí eligió la modalidad de cocina francesa porque "la base de la cocina es francesa".

Reconoce que no aprendió mucho por su falta de madurez, pero en el momento en el que comenzó a trabajar en un restaurante los fines de semana conoció a su jefe, Rubén Príncipe, que lo define como "un hermano", y se empezó a tomar más en serio tanto su formación como su trabajo.

Cuando finalizó en Le Cordon Bleu y dejó su trabajo de fin de semana, estuvo tres meses de prácticas en el restaurante de Martín Berasategui, chef con 12 estrellas Michelín. También trabajó en el restaurante de Toño Rodríguez, tres estrellas Michelín en gastronomía y tres llaves Michelín en hostelería, en los Pirineos. Fernando define esta experiencia como una de las mejores etapas de su vida porque "estaba en el entorno que yo quería, que es la montaña, y Toño es una de las personas de las que más he aprendido".

Abrió el restaurante y entró en la Guía Michelín unos meses después

Salón del restaurante Eximio / Luisjo García / La CRónica de Alcalá

La idea de fundar un restaurante estaba en la mente del chef hace tiempo. Sin embargo, "tampoco veía el momento porque era muy joven. Tenía experiencia en cocina, pero no de gestión".

Su padre enfermó de Coronavirus y cuando tuvo una ligera mejoría le propuso la idea del proyecto junto a su mujer, Ana. "Nos dijo que si lo abríamos teníamos que luchar por las guías Michelín y Repsol. Le dijimos que sí y así surgió".

El restaurante Eximio fue inaugurado en febrero de 2022 y entre octubre y noviembre de ese mismo año fue recomendado por la Guía Michelín. "Algo que no me esperaba porque es supercomplicado estar recomendado nada más abrir un restaurante. Se alinearon los astros".

"Me gustaría ganar la Estrella Michelín"

En noviembre de 2023 fueron galardonados con el Bib Gourmand y lo consiguieron renovar en 2024 y 2025. "Mi objetivo es mantener este premio todo lo que pueda". En cuanto a la Estrella Michelín afirmó que "me gustaría ganarla". También declaró que estar en la Guía Repsol sería un gran logro.

¿Qué tiene que tener un restaurante para ganar el Bib Gourmand?

El chef nos contó que la Guía Michelín valora el uso de productos de temporada, es decir, que sea fresco, no ultraprocesado ni congelado. También es necesario mantener unos estándares de calidad tanto en comida como en instalaciones, la decoración, el servicio, el marcaje de los platos, el trato cercano con el cliente… y establecer un precio cercano a los 35 euros.

Un consejo para los jóvenes que quieren dedicarse a la gastronomía

Una persona como Fernando Martín, que sabe lo que es someterse al estrés de la alta cocina, recomienda que para comenzar en este mundo te tiene que gustar mucho. "Si no te gusta no lo vas a llevar bien porque son muchas horas, mucho sacrificio y mucha dedicación. En un bar o un restaurante también tienes presión, pero no tanto como en la cocina de reconocimiento. Nunca puedes bajar el listón."