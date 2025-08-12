Nuevo incendio en Alcalá de Henares, donde ya había llegado el humo del fuego de Tres Cantos

El incendio declarado este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos, en el que ha fallecido una persona y que ha obligado a desalojar tres urbanizaciones próximas al fuego, evoluciona favorablemente y está perimetrado, tras quemar unas 1.000 hectáreas en pocas horas.

Las llamas se originaron a las 19.45 horas en una zona de vegetación en la zona este del Nuevo Tres Cantos. Ante la cercanía del fuego a las viviendas, la Comunidad de Madrid declaró la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA). Pasadas las 20 horas, el humo del incendio ya se notaba en algunos municipios de la región, como, por ejemplo, Alcalá de Henares, a pesar de que se encuentra a más de 40 kilómetros de distancia.

Noche de tensión entre los vecinos tras el incendio de Tres Cantos / Alba Vigaray / ALBA VIGARAY

Incendio en el barrio del Olivar de Alcalá de Henares, que ya está controlado

Con toda la atención puesta en el incendio de Tres Cantos, a las 22:15 horas de la noche de este lunes se declaró un fuego en la vía pecuaria que se encuentra en las inmediaciones del barrio del Olivar-Las Sedas de la ciudad complutense —detrás del Colegio San Gabriel—. Alertados por los vecinos, se desplazaron hasta el lugar una dotación de bomberos, Protección Civil y cuatro patrullas de la Policía Local.

Pasada la medianoche, como confirmaron desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el incendio estaba "controlado el incendio de pastos en una zona próxima a El Olivar. Un retén de bomberos permanece en el lugar enfriando la zona y realizando labores de vigilancia, junto con Policía Local".