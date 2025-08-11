HASTA EL 30 DE AGOSTO
Las Noches del Patio vuelven al rectorado de la Universidad de Alcalá por Ferias
El tradicional ciclo de música y danza se celebrará del domingo 24 al sábado 30 de agosto con una gran presencia de artistas alcalaínos, ha recalcado el consistorio complutense
R. Sardiña
El Patio de Santo Tomás de Villanueva en el rectorado de la Universidad de Alcalá volverá a acoger el ciclo de las Noches del Patio durante las Ferias y Fiestas 2025.
El tradicional ciclo de música y danza se celebrará del domingo 24 al sábado 30 de agosto con una gran presencia de artistas alcalaínos, ha recalcado el Ayuntamiento complutense.
De esta manera, el Ballet Folclórico de Madrid abrirá el programa el domingo 24 con su espectáculo 'VI Siglos en Danza'. Le seguirán Ibérica de Danza el lunes 25 con 'Picasso en el laberinto', y el Ballet de Cristiana Guadaño el martes 26 con 'Viaje por la Zarzuela'.
El miércoles 27 comienza el protagonismo de los artistas alcalaínos con Sonia Andrade, que presentará su espectáculo 'Copla Symphony', acompañada por el Ensemble Sapere Aude de Juventudes Musicales de Alcalá.
Una oportunidad para disfrutar de artistas locales
El jueves 28 la Cía. de Danza de Azucena Rodríguez llega con 'Esencia Flamenca' y el viernes 29 la Cía. de Danza Pilar Barbancho con 'Eterna Lola'. El sábado 30 el Ballet Albéniz cerrará el ciclo de Las Noches del Patio con 'La Casa de Bernarda Alba y Suite Flamenca'.
El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, ha asegurado que "una vez más podremos disfrutar una vez más de nuestros artistas locales y grandes grupos de renombre nacional en un ciclo que es una apuesta segura, con una gran respuesta por parte del público, que, estoy convencido, llenará todos los espectáculos".
