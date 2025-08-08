500 años de Gigantes en Alcalá de Henares: la historia oculta detrás de esta tradición única

La ciudad de Alcalá de Henares rinde homenaje a una de sus tradiciones más queridas con la exposición recientemente inaugurada Alcalá de Henares, 500 años de Gigantes. Y la muestra, que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 31 de agosto en la Capilla del Oidor, desvela los orígenes, curiosidades y transformaciones de una comparsa que ha acompañado durante siglos la vida festiva de los alcalaínos.

Además de los propios Gigantes, los visitantes podrán descubrir fotografías antiguas, textos históricos y los primeros documentos conocidos que acreditan su presencia en la ciudad.

Un origen con cinco siglos de antigüedad

Los primeros registros sobre los Gigantes en Alcalá datan del año 1525, cuando participaron en la procesión del Corpus Christi y en la recepción del entonces arzobispo de Toledo, Alonso de Fonseca. En aquel tiempo, estas figuras no eran un simple pasatiempo: tenían un simbolismo profundo, ligado al poder eclesiástico y a la representación del mundo conocido.

En 1651, el Ayuntamiento de Alcalá encargó una nueva comparsa formada por una pareja de reyes españoles, otra de turcos y una tercera de negros, que simbolizaban Europa, Asia y África, los tres continentes reconocidos entonces. Esta escenografía ambulante pretendía representar cómo el mensaje de Jesucristo llegaba a todos los rincones del planeta.

Los encargos artísticos no fueron menores: los gigantones fueron construidos por el maestro carpintero Francisco González Bravo y pintados por Gregorio de Utande, un artista muy conocido en la ciudad. Años después, en 1658, se completó la comparsa con más figuras, dando lugar a algo más "serio".

Pero en 1780 llegó el veto. El rey Carlos III prohibió su participación en actos religiosos al considerar que estos desfiles, con figuras festivas y teatrales, eran impropios de las ceremonias de fe. Durante más de un siglo, los gigantes desaparecieron de las procesiones.

El renacimiento de 1902: tradición recuperada tras más de 100 años

Con la llegada del siglo XX, la tradición resucitó. En 1902, el Ayuntamiento decidió crear una comparsa infantil para las Ferias con tres figuras nuevas: Don Quijote, Sancho Panza y el popular “Negro con Moño”. La iniciativa fue un éxito rotundo y desde entonces el desfile de Gigantes y Cabezudos se ha convertido en uno de los actos imprescindibles de las fiestas alcalaínas.

Una exposición para descubrir los secretos sobre los Gigantes de Alcalá de Henares

Y la muestra permite conocer detalles que normalmente pasan desapercibidos:

El simbolismo de cada figura

Los materiales con los que fueron construidos

La evolución estética de los trajes

Todo ello se puede descubrir en la sala de exposiciones de la Capilla del Oidor de forma gratuita en el siguiente horario: