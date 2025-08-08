PLANES GRATUITOS

Cine al aire libre gratis en Alcalá este fin de semana: estas son todas las películas y horarios

Este ciclo, que se desarrollará cada viernes y sábado desde principios de agosto hasta el comienzo de las Ferias y Fiestas en Alcalá de Henares

Disfruta de los últimos estrenos en los cines de verano de Alcalá de Henares

Disfruta de los últimos estrenos en los cines de verano de Alcalá de Henares

Alcalá de Henares

Este fin de semana continúa la programación del cine de verano para toda la familia en el Centro Cultural La Galatea, en Espartales, de Alcalá de Henares, organizado por la Junta Municipal de Distrito IV, en colaboración con la Concejalía de Cultura.

Cartel de programación del cine de verano al aire libre en Alcalá de Henares

Cartel de programación del cine de verano al aire libre en Alcalá de Henares

Este ciclo, que se desarrollará cada viernes y sábado desde principios de agosto hasta el comienzo de las Ferias y Fiestas, ofrecerá una variada selección de películas para todas las edades, convirtiéndose en una opción de ocio familiar atractiva y accesible durante el verano en la ciudad y, especialmente, en los barrios. 

Las películas que se podrán ver este fin de semana son: Gru 4. Mi Villano Favorito, el viernes 8, y Wonka, el sábado 9. Con entrada gratuita hasta completar aforo, todas las sesiones darán comienzo a las 22:00 horas.

