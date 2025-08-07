Pulseras inteligentes contra golpes de calor: la tecnología que protege al personal de limpieza en Alcalá

La ola de calor tiene en alerta a gran parte de España, por temperaturas que superan los 40 grados. Por eso, desde el consistorio complutense han puesto en marcha un proyecto piloto que trata en que los trabajadores de limpieza viaria lleven incorporadas en sus muñecas una pulsera que mide en tiempo real la temperatura corporal, para evitar así posibles golpes de calor.

Durante los primeros días del mes de agosto ya la han probado miembros del personal de limpieza, aunque este diario ha comprobado que la mayoría no la han probado y de hecho no han sido informados por parte del consistorio de este proyecto, aunque, eso sí, lo ven con muy buenos ojos.

¿Cómo funciona la pulsera inteligente que tiene el personal de limpieza viaria de Alcalá de Henares?

Las pulseras inteligentes térmicas que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha entregado al personal de limpieza viaria permiten monitorizar en tiempo real la temperatura corporal de los trabajadores expuestos al calor extremo.

El dispositivo controla tanto la temperatura corporal como el tiempo de exposición al sol. "Cuando detecta que el trabajador supera los 38 grados, la pulsera se ilumina en rojo, emite una señal sonora y vibra como alerta", explica a la CRónica de Alcalá Jorge, un empleado de la empresa municipal de limpieza. En ese momento, debe seguir un protocolo: hidratarse y buscar sombra hasta que su temperatura baje a niveles seguros.

Esta es la pulsera que protege a los trabajadores frente al calor extremo / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El sistema ha sido desarrollado por las empresas Viodiza y Biodata Bank y supone una herramienta innovadora para proteger la salud laboral frente al aumento de temperaturas extremas. Y este proyecto piloto, en caso de obtener resultados positivos, desde el ayuntamiento aseguran que "se extendería el conjunto del personal de limpieza viaria".

"Nos parece una buena medida para nosotros porque pasamos mucho calor"

Lo tienen claro. Tienen dos turnos, el primero de 06:00 de la mañana hasta las 13:00 horas y el segundo desde las 14:00 hasta las 21:00 horas, y en ambos turnos pasan "un calor extremo, y con esta medida nos sentimos más seguros. Ojalá lo implanten pronto porque es muy necesario", nos cuenta María, otra trabajadora de limpieza viaria de la ciudad cervantina.

Aunque, eso sí, desde la gran mayoría del personal advierten que "no nos han dicho nada y nos hemos enterado por los medios de comunicación, y esto nos cabrea". Pero, en cualquier caso, desean que estas pulseras inteligentes sean una realidad más pronto que tarde para que Alcalá de Henares siga siendo una ciudad limpia sin poner en riesgo la salud de quienes lo hacen posible.