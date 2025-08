Rocío Arroyo, el récord de atletismo nacional que comenzó con un "me apunto, pero no compito"

A sus 22 años recién cumplidos, la deportista de Alcalá de Henares, Rocío Arroyo, ha registrado la mejor marca nacional en los 800 metros en la categoría sub 23. El pasado 19 de julio, la ciudad Noruega de Bergen fue testigo de la hazaña de la atleta, que terminó la prueba en 1,59.18.

Cabe destacar que ha logrado la tercera mejor marca absoluta española de todos los tiempos. Solamente la superan las legendarias Mayte Martínez, que en 2002 terminó con 1:57.62 en categoría senior, y Maite Zúñiga, que cuenta con el récord de España desde 1988 con 1:57.45.

La deportista atiende a la CRónica de Alcalá y confiesa que todavía no asimila este logro. "Estaba muy emocionada porque había quedado segunda, pero no sabía la marca que había hecho. Cuando me acerqué a mis compañeros de selección me dijeron que había hecho el récord de España seguro porque estaba muy cerca de la primera. Luego salió en el marcador y ya lo vi".

Roció Arroyo terminó la primera vuelta de la carrera en quinta posición y fue adelantando a sus rivales hasta conseguir el segundo puesto. "Con mi entrenador pactamos que yo fuese cuarta o quinta en la primera vuelta y luego, a partir de la segunda, empezar a subir puestos. Como empezaron a pinchar se fueron abriendo y encontré un hueco por la calle 1".

"Me apunto pero no compito"

La alcalaína cuenta que en su colegio siempre se organizaban unos Juegos Olímpicos de niños y a ella siempre le tocaba hacer atletismo. "Cuando hacíamos Educación Física me veían que corría bien, porque el profesor le dijo a mis padres que probara el atletismo".

Y, pese a que cuando la inscribieron dijo "me apunto pero no compito", ha terminado haciendo historia en el atletismo español.

Así es el día a día de una atleta de alto rendimiento

La deportista entrena, aproximadamente, durante dos horas cinco días a la semana. Los lunes trabaja velocidad, martes, jueves y sábados series y el miércoles realiza su sesión en el gimnasio.

Los viernes y los domingos descansa, pero cuando hay competición realiza una preparación enfocada a la prueba el día previo.

Desde los 10 años comenzó a practicar este deporte compitiendo en el club de Ajalkalá y, cuatro años después, se apuntó a competiciones en Madrid.

Es estudiante de la UAH

La atleta actualmente está cursando Estudios Ingleses en la Universidad de Alcalá a través del programa 'Depordes', que aceptan a los alumnos dependiendo de su calidad como deportista. Acude a las clases con regularidad y cuenta con la ayuda de un tutor que le va guiando. Rocío Arroyo acaba de terminar el cuarto año y para el próximo curso va a recuperar algunas asignaturas y relizará el TFG.

Gracias al programa 'Depordes', los alumnos pueden cursar una carrera dual, es decir, compaginar el deporte de alto rendimiento con sus estudios universitarios. Para ello tienen a su disposición a un tutor personal y la opción de recurrir a un estudiante de apoyo.

También, cuentan con la posibilidad de utilizar las instalaciones deportivas de la UAH para llevar a cabo sus sesiones de entrenamiento, pueden cambiar la fecha de los exámenes o las prácticas si les coincide con una competición y tienen prioridad para elegir un centro de prácticas cerca de su lugar de entrenamiento o residencia.

Estos son sus planes de futuro

La alcalaína manifestó que "voy a apostar por el atletismo, me gustaría vivir de ello. Sé que es complicado porque no es como el fútbol pero quiero intentarlo".

El año pasado dejó el club de Ajalkalá y ficho por el Club Ateltismo Unicaja porque cuenta con la división de honor, que es la más alta de España.

Sin embargo, sus entrenamientos los continúa realizando en la Ciudad Deportiva Municipal El Val.

¿Cuáles son sus lugares favoritos de Alcalá?

Los deportistas de alto rendimiento necesitan desconectar de la intensidad que requiere dedicarse a ello. Por este motivo, Rocío Arroyo suele tomarse algo en la Plaza Cervantes o acude al Centro Comercial Quadernillos para ver una película en el cine o jugar una partida de bolos.