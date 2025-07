Estudios Ingleses y Lenguas Modernas y Traducción, así es el nuevo doble grado de la UAH para el próximo curso

La Universidad de Alcalá añadirá a su oferta académica a partir de este nuevo curso 2025/2026, que dará comienzo en septiembre, un nuevo doble grado en Estudios Ingleses y Lenguas Modernas y Traducción.

Esta combinación de estudios esta pensada para formar a aquellas personas que se quieran dedicar al ámbito lingüístico con el fin de dotarles de todos los conocimientos necesarios para ser grandes profesionales.

Por un lado tenemos los Estudios Ingleses, que cuenta con toda la formación en cuanto a la lengua y la cultura de los países de habla inglesa.

Y por otro lado, Lenguas Modernas y Traducción, que abre un gran abanico de posibilidades para profesionales de la rama de servicios lingüísticos y la comunicación intercultural.

La decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Silvia Gumiel, explicó que la “Facultad venía ofreciendo la simultaneidad entre estos dos grados a través de un reconocimiento mutuo de créditos”, y subrayó las mejoras que supone el nuevo planteamiento: “Tiene la ventaja de estar organizado en un único plan de estudios de cinco años, lo cual agiliza la gestión de las matrículas y la organización del programa”.

Además, afirmó que “se trata de dos títulos muy afines, por lo que se pueden aprovechar contenidos comunes”, lo que ha hecho juntar ambos en un solo proyecto académico de 318 créditos.

La IA y francés o alemán de segunda lengua, dos factores importantes en este grado

Con la digitalización cada vez más avanzada, “la demanda de expertos en procesamiento del lenguaje natural, inteligencia artificial aplicada a la traducción y gestión de datos lingüísticos no deja de crecer, lo que convierte a estos titulados en candidatos idóneos para trabajar en sectores punteros como la industria tecnológica, la localización de videojuegos y la accesibilidad lingüística en plataformas digitales”, declaró Ingrid Cáceres, vicedecana de Calidad de dicha Facultad y cabeza visible de este doble grado.

Cáceres, profesora titular de Traducción e Interpretación, explicó que las salidas laborales en la industria de los servicios lingüísticos no solo no se ha visto mermada por la irrupción de nuevas tecnologías como Chat GPT, si no que ha incrementado “su productividad, coherencia terminológica y la posibilidad de traducir a un mayor número de lenguas”.

Otro factor importante en este nuevo doble grado, es que la lengua inglesa no es la única en la que se profundiza este estudio, ya que “permite al estudiante elegir entre francés y alemán como segunda lengua de trabajo. Ninguna otra universidad de España ofrece esta combinación de títulos”, manifestó Gumiel.