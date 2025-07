La situación de Alcalá necesita integración: una palabra que une a vecinos e inmigrantes entre las posibles soluciones

La situación en Alcalá de Henares es hoy más que preocupante y todas las partes implicadas, vecinos e inmigrantes, reclaman una solución urgente. La violación de una joven de 21 años ha sido la causa de que muchas personas utilicen la palabra miedo en vez de preocupación, pero el problema no es nuevo y ya se venía arrastrando sin que el Gobierno central tomase cartas en el asunto.

El centro de Emergencia, Acogida y Derivación ubicado en el Acuartelamiento (CAED) ‘Primo de Rivera’, que abrió sus puertas en 2023, ha superado con creces los 1.100 internos que en un principio tenía como límite, y acoge hoy a más de 1.700.

Es una de las principales denuncias de los vecinos: "La cantidad es totalmente desproporcionada y provoca que por la zona veamos a más inmigrantes que alcalaínos. Y que conste que no estamos para nada en contra de ellos, pero creemos que son demasiadas personas ociosas ocupando zonas que siempre han estado reservadas a otros usos", explicaba un vecino a este diario.

La realidad es que la zona de Espartales antes no estaba tan sucia como lo está ahora Luis, vecino de la zona

Una queja vecinal sobre el número desproporcionado se confirma al ver que Espartales tiene sus parques vacíos de niños, incluso estando los más pequeños de vacaciones. "Todo porque estas zonas de recreo están llenas de grupos de personas sin hacer nada, con la música a tope y bebiendo cerveza".

Esta imagen refleja el día a día de los inmigrantes: no tienen nada que hacer y se "tiran" en el parque horas y horas / EPE

Claro que los vecinos insisten en que no quieren ser utilizados políticamente y aclaran: "No es un problema del color de la piel, ni del origen. Es una situación que no tiene sentido y que se podría solucionar ‘ocupando’ a estas personas, dándoles formación y trabajo, en vez de tenerlas ociosas esperando a no se sabe qué, que seguro que no les gusta".

No creo que a ellos les guste estar todo el día ociosos en la calle. Deben ocuparlos Luisa, vecina de Alcalá

Son las respuestas y comentarios de los más de 200 vecinos con los que hemos hablado estos días en las calles, comercios y bares.

Nadie está contento con la situación

Algunos tienen miedo, a otros les asusta ir al cajero, otros ya no dejan bajar solos a los niños a jugar, alguno le ha dicho a su hija que no saque al perro ella sola...

Es una queja constante y unánime, pero por mucho que la repitan no hemos escuchado una sola palabra en contra de las personas que pasan por el Centro de Alcalá. Desde la CRónica también hemos hablado con los que podría parecer que están en el punto de mira: los inmigrantes. Y ellos saben que, como en cualquier grupo grande, si hay uno que la "lía" el resto lo paga.

No nos importa que estén, pero no tantos. Y los que están podrían trabajar en algo Carlos, vecino de Alcalá de Henares

La mayoría de ellos proceden de Senegal, Camerún y Mali, y vienen, como ellos mismos nos confiesan, "en busca de una vida mejor, huyendo de la pobreza y las guerras".

En el centro les dan ropa y tres veces de comer al día, pueden salir desde las 09:00 hasta las 22:00, e incluso les dan algo de dinero. Y también les enseñan español tres veces a la semana. Pero la realidad, es que su queja coincide con la de los vecinos:

"Estamos casi todo el día sin hacer nada. Nos gustaría poder aprender un trabajo y ayudar al pueblo. La mayoría sabemos de campo y podemos trabajar en eso. Queremos ganar dinero y ayudar a nuestras familias", nos explicaban estos días decenas de inmigrantes del centro.

Entrada del centro de inmigrantes. La seguridad se ha incrementado en los últimos días, con un refuerzo del servicio en los alrededores de Policía Nacional y Municipal / EPE

Vinimos en patera y solo queremos una vida mejor. Nos gustaría poder trabajar de lo que sea Kofi, inmigrante del centro

Y mientras, viven cada día en la angustia de no saber "cuándo ni dónde" les van a enviar a otro centro. Por eso es fundamental buscar una solución que todas las partes reclaman, y convertir en humana una situación que demasiados se empeñan en tratar como política.

Esto es lo que está a la vista de cualquiera y lo que sienten los vecinos Lo que puede ver cualquiera: En las cercanías del centro se ven más inmigrantes que residentes. Y esto es fácil de apreciar, ya que hay más de 1.700 en el centro.

En los parques cercanos ahora no hay niños jugando, porque las familias tienen miedo.

Dejan suciedad por los alrededores, sobre todo, en forma de latas de cerveza.

Hacen ruido y molestan a los vecinos con los altavoces. Y lo que sienten los vecinos: No son agresivos, pero se quedan mirando a veces y eso les asusta.

La gran cantidad de ellos es lo que les agobia.

Y tienen miedo, tengan la edad que tengan: desde niños hasta ancianos que ya no pueden ir a sacar dinero sin miedo.

La alcaldesa de Alcalá y la presidenta Ayuso lo ven "inasumible"

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha confirmado que pedirá "el cierre del centro de inmigrantes para recuperar la normalidad en mi localidad", y ha explicado que no todos se han integrado en la ciudad. Por otro lado, también ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su "rápida actuación".

Desde la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, ven "inasumible la situación de tanta inmigración descontrolada" y pedirán el cierre del centro de Alcalá de Henares. Aunque Ayuso también ha explicado que "es injusto que se generalice y se trate así también a los inmigrantes que vienen a trabajar".

Escuchamos a las dos partes: vecinos e inmigrantes

Lo que dicen los vecinos a la CRónica (más de 200 entrevistados):

" No somos racistas ". Lo quieren dejar claro. Cuando se abrió el centro en 2023 nadie se quejó, pero lo que no ven normal es que haya 1.700 inmigrantes cuando en un principio iba a haber 1.100 .

". Lo quieren dejar claro. Cuando se abrió el centro en 2023 nadie se quejó, pero . "Estamos en contra de las pintadas que han aparecido". En los últimos días han aparecido pintadas en el centro con mensajes extremistas y el pueblo alcalaíno lo deja claro, "no nos representa ni mucho menos a todos".

En Senegal me dediqué siempre al campo. Quiero trabajar y ayudar a mi familia Inmigrante ubicado en el centro

Y lo que piden:

"No les deseamos nada malo, pero que los repartan proporcionalmente".

"Como se les paga, podrían hacer trabajos que ayuden a la comunidad".

La integración, una posible solución para la convivencia entre vecinos e inmigrantes / EPE

Y esto es lo que han contado a este diario decenas de inmigrantes:

Tienen totalmente prohibido hablar del centro. "Ley del silencio total", no hablan ni de cómo es por dentro ni nada relacionado con él.

Tienen tres comidas al día y tienen que estar a las diez de la noche en el centro.

Les dan ropa y se la lavan.

Tienen clases voluntarias de español tres días a la semana y la mayoría asisten, porque quieren aprender.

No saben ni dónde ni cuándo se tendrán que ir a otro destino. Y esto es "duro" para ellos, como nos confiesan.

Es el centro con más inmigrantes de Madrid y de la península (hoy)

El Acuartelamiento Primo de Rivera, en Alcalá de Henares, es uno de los centros de inmigrantes con mayor ocupación, y hoy es el que más, con 1.700 personas. En su apertura, la capacidad máxima era de 1.100 plazas, pero a los pocos meses el Gobierno la amplió a 1.470, hasta alcanzar las 1.700 actuales. Desde su inauguración hace ahora 20 meses, más de 10.100 personas han pasado por este centro ubicado en el barrio de Espartales.