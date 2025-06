Alejandra Bernabé, de jugar en las calles de Alcalá de Henares a brillar en uno de los mejores equipos de fútbol del mundo

Ella, como otras tantas (y tantos) empezó jugando en las calles cercanas a su casa, que en este caso fue siempre Alcalá de Henares. Con el sueño de una niña de ser futbolista profesional, pero con la conciencia de que era muy difícil. Ella es Alejandra Bernabé (23 años), una alcalaína "muy orgullosa de ello", que empezó jugando en la calle Mayor y que ahora acumula un total de 6.360 minutos sumando sus apariciones en la Liga F (Primera División española) y Super League (Primera División inglesa).

Y la jugadora, que es lateral izquierdo y que ya debutó con la selección española absoluta en 2022, ha contado a La CRónica su historia con pelos y señales. Cómo y dónde empezó, sus miedos, su peor y mejor año en lo deportivo...

La niña que empezó jugando en la calle Mayor, ahora defiende a las mejores jugadoras del mundo / J. L. Martín

Su historia: de Alcalá a la cima del fútbol

Desde pequeña siempre le gustó el fútbol, aunque tuvo un "hándicap" desde bien pronto: su padre era un amante del tenis y, como todo padre, quería que su hija siguiera sus pasos. De esta manera, Bernabé empezó a jugar al tenis, pero no se olvidaba de su verdadera pasión. "Iba a clases de tenis y en la mano tenía la raqueta pero en los pies un balón de fútbol, y la profesora ya no sabía qué hacer conmigo", confiesa entre una risa melancólica. Hasta que "mi profesora habló con mis padres y les dijo, mira, yo creo que es mejor que la apuntéis a fútbol, es lo que le gusta", explica.

Jugaba al tenis con la raqueta en la mano y el balón de fútbol en los pies Alejandra Bernabé — Jugadora del Chelsea

Su carrera futbolística empezó rodeada de chicos, porque no había equipos femeninos

Y con 5 años acabó consiguiendo su objetivo, dejar de un lado el tenis y que le apuntaran a fútbol, más en concreto, al "C de la Garena", un equipo de barrio y en el que jugaba solo con chicos, ya que no había femenino por aquel entonces.

Y Alejandra no tardó en destacar, "mis padres se dieron cuenta de que se me daba realmente bien porque destacaba sobre el resto y me llamó con 8 años el AD Complutense, otro equipo de Alcalá que me dijo que les gustaba mucho cómo jugaba".

Alejandra, a la derecha de la imagen, jugando con el AD Complutense: capitana del equipo... y rodeada de chicos / Cedida

Este fue su primer movimiento dentro del mundo del fútbol. Fichó por el AD Complutense, que supuso un salto importante en su carrera, ya que se enfrentaba a clubes de entidad superior como el Getafe, aunque, de nuevo, era en un equipo de chicos, pero a ella no le preocupaba lo más mínimo: "Estaba muy bien con los chicos. Me trataban muy bien".

Todo el mundo me decía que jugaba muy bien, pero para mí era algo normal. No me daba cuenta porque era muy pequeña Alejandra Bernabé

De hecho, estaba tan a gusto jugando con ellos que "intenté aguantar hasta el máximo que pude jugar con chicos, que fue hasta los 13-14 años". Llegada esta edad tenía la obligación de apuntarse a un equipo femenino por aspectos legales, y se apuntó al C.D. Avance, un equipo femenino que también estaba en su tierra, en Alcalá de Henares.

Alejandra, de blanco, en el Avance, un club que supuso un antes y un después en su carrera. Y ya jugando con chicas. / Cedida

Al principio me daba incluso miedo jugar con chicas, porque para mí era algo totalmente nuevo Alejandra Bernabé

Y a esa niña que jugaba en la calle Mayor... de repente le llama el Real Madrid

Y el Avance ha sido clave en su carrera, ya que fue el primer club femenino en su trayectoria futbolística. "Estuve aquí como dos temporadas y la última fue muy buena", recuerda. Y aquí, su carrera "saltó por los aires", pero para bien. Un día, al padre de Bernabé le llama el Real Madrid CFF "B" (era como el equipo filial del femenino), más en concreto en la temporada 2017/2018. Y esto supuso un antes y un después tanto en su carrera como futbolista como para los padres.

Ella por aquel entonces tenía tan solo 16 años, pero para sus padres "significó mucho, porque aquí se dieron cuenta de que lo mío con el fútbol iba en serio. Ellos trabajaban y ya era llevarme todos los días a otra zona que nos pillaba muy lejos", afirma mientras recuerda el gran sacrificio que hicieron sus padres para lograr donde está ella hoy.

Hizo las pruebas y le acabaron fichando. Aquí estuvo dos temporadas, alternando su participación entre el equipo B, que fue el que le fichó, e incluso ya el primer equipo, siendo todavía muy joven. Debutó con el primer equipo el 1/12/2018, contra el Athletic Club.

Hasta que, de nuevo, llegó otra gran llamada, pero esta más especial para ella: le llama el Atlético de Madrid, "el club de sus amores". Esto ocurre en la temporada 18/19 y aquí vino su primer gran dilema como profesional: ¿Quedarte en el club en el que estás triunfando y el que te ha dado la oportunidad o irte al club con el que llevas soñando jugar toda tu vida?

Dicen que estas decisiones hay que tomarlas con el corazón, y así lo hizo Bernabé. Fichó tres años por el equipo B del Atlético de Madrid femenino, porque todavía era muy pequeña, aunque como le ocurrió en el Real Madrid, jugaba mucho con el primer equipo.

La alcalaína es una colchonera confesa y sueña "con volver a su club" / Atlético de Madrid

Ya tenía nivel para jugar con regularidad en Primera División, pero no le daban esa constancia para terminar de explotar, por lo que la lateral izquierdo y su familia tomaron la decisión de que saliera cedida a un equipo de primera para curtirse en la élite del fútbol español.

Las cesiones en el fútbol español le marcaron... para bien y para mal

Así, acabó fichando por el Eibar como cedida en la temporada 21/22, aunque la vida no le quiso regalar un año fácil a la alcalaína. Perdió a una pieza clave de su vida como es su padre y se rompió el menisco de la rodilla: "En ese momento el fútbol no estaba en primer plano". Y ello le impidió aprovechar el año como cedida, que era su objetivo. Por lo que, de nuevo, tomó la decisión de volver a salir a cedida.

Y su nuevo destino, en la temporada 22/23, fue la Real Sociedad, donde completó "el mejor año de toda mi carrera". Jugó 21 partidos en Primera División y volvió a recuperar la sonrisa, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y hasta debutó con la selección española absoluta un 11/11/2022, frente a Argentina.

Fue tal su temporada en el conjunto vasco que le llamó el Chelsea, uno de los mejores equipos del mundo. Pero había un problema llamado Brexit. Por aquel entonces, Reino Unido estaba con los trámites para salirse de la Unión Europea y la alcalaína necesitaba reunir ciertos puntos para poder volar y vivir en Inglaterra de forma legal. Y una de las formas para reunir estos puntos era seguir jugando.

"Me ofrecieron 3 años de contrato, y tenían tan decidido mi fichaje que les pedí que me dejaran un año más cedida en la Real, conseguir los puntos y ya volver con ellos", explica. Y así fue. Estuvo un año más en San Sebastián siendo titular y en esta última temporada, la 24/25, ya sí estuvo en el conjunto blue. Pero no ha sido fácil para ella, ya que "es algo muy distinto. Me ha costado mucho la adaptación tanto en lo futbolístico, porque es mucho más físico, como en lo personal, ya que no tiene nada que ver con España".

Y las cesiones (casi) siempre le han ido bien a Alejandra. ¿Por qué no repetir? Eso se preguntó en el pasado mercado de invierno, cuando fichó como cedida para terminar la temporada con el Liverpool, otro histórico, para tener más oportunidades. Y tras medio año en Anfield, ahora sí se siente "preparada para competir en la mejor liga del mundo".

Tras media temporada en el Liverpool, ahora vuelve al Chelsea / Chelsea F.C.

"Mi sueño es que me vuelva a llamar el Atleti"

Ahora disfruta de sus días de vacaciones, con "las pilas cargadas" para volver al Chelsea y luchar por ser la lateral izquierdo titular de uno de los mejores equipos del mundo. Porque Alejandra es un claro ejemplo de que los sueños, si se luchan, llegan. Y Alcalá de Henares está orgullosa de su chica que empezó correteando por sus calles... y que ahora "sueña" con volver a recibir la llamada de su club, el Atleti.