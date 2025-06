Dani Mérida, el tenista español más joven del top 240 mundial es de Alcalá de Henares

No todos los caminos al éxito son fugaces. Muchos, como el de Dani Mérida, se recorren en silencio con la mirada fija en un sueño que no se apaga.

A los cinco años empuñó su primera raqueta de tenis. Hoy, con 20, tras casi 16 años jugando, ocupa el puesto 240 de la ATP tras disputar el domingo 15 de junio en Lyon su primera final en un Challenger, el circuito previo a la ATP. Cedió ante el argentino Marco Trungelliti, 15 años mayor que él. Pese a la derrota, Dani ve el lado positivo: "Me sentí muy bien, estaba un poco nervioso porque era mi primera final, pero es aprendizaje que me llevo para las siguientes finales", confiesa el tenista a La CRónica.

Su mejor temporada desde su debut en 2021

Ha ganado seis títulos ITF, entrena desde los 10 años en Alicante, donde reside con sus padres lejos de su Alcalá natal y vive con la determinación de quien entiende que esto va de constancia. "La gente solo ve lo bonito del tenis, no el sacrificio que hay detrás", explica.

Dani Mérida celebra la final del Challenger de Lyon / Cedida

Viajando semanas lejos de casa como ahora, que tras la final de Lyon, la semana pasada disputó el Challenger de Royan, donde alcanzó las semifinales y le hicieron ascender hasta el puesto 240 del ranking.

El alcalaíno se encuentra en su mejor temporada desde que hiciera su debut en 2021. A estas dos grandes semanas en Francia, se suman los títulos ITF de Doha y Sabadell, igualando el mismo número de trofeos logrados la campaña pasada.

Con 241 puntos en el ranking ATP, es el 13º español del ranking y el más joven. También iguala resultados de Pablo Carreño y Jaume Munar a su edad. Ambos tenistas estaban a esta altura del ranking antes de cumplir los 21 años.

El top200 y la 'qualy' del US Open: sus próximos objetivos

Sus diez primeros años de vida los pasó en Alcalá de Henares. Dani estuvo cuatro años en la Escuela de Tenis de Alcalá y desde los tres fue al Colegio Escuelas Pías. Pese a su calendario, cuando puede hacer una escapada a Madrid, le gusta visitar las pistas donde dio sus primeros golpes: "intento pasarme siempre, tengo mucho cariño a la escuela".

Dani Mérida de pequeño / Cedida

Un trabajo y dedicación que le ha hecho convertirse en una de los tenistas nacionales con más proyección, siendo campeón de España en categoría cadetes y uno de los mejores jugadores sub-18 en 2022.

Pese a lo conseguido, el tenista sabe que le queda un largo camino por delante. Mérida no sueña con milagros, sino con metas reales de cara a la segunda mitad de 2025: entrar este año en el top 200 y disputar la ‘qualy’ del US Open. "No se puede vivir esperando ser el próximo Nadal o Alcaraz. Cada uno tiene su ritmo". Unos próximos meses que el tenista asegura afrontar con motivación y ilusión después de sus buenos resultados en las últimas semanas.