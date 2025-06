Álvaro y Celia, los estudiantes de Alcalá que rozaron la perfección en la PAU: 13,95 de 14

Álvaro Martínez del Campo y Celia Van Ostran Gómez, estudiantes del IES Lázaro Carreter y el IES Complutense respectivamente, obtuvieron las calificaciones más altas de la PAU en Alcalá de Henares.

Ambos atienden a la CRónica y expresan su enorme satisfacción por el resultado obtenido: un 13,95 de 14. Ninguno esperaba sacar una nota tan alta.

Celia estaba de vacaciones con sus compañeros en Alicante y admite que estaba muy nerviosa por el colapso de la página de la UAH. Y, cuando pudo ver sus notas, no se lo podía creer: "Me había ido bien, pero no me lo esperaba para nada. Estaba dando saltos por la calle", afirma. La joven, que sacó una nota media de 10 durante el curso, logró la excelencia en todos los exámenes menos en Inglés (9,5) y Biología (9,75). No pudo tener un mejor regalo de cumpleaños, ya que, al día siguiente, cumplía 18 años.

Por su parte, Álvaro quedó con sus amigos en una casa para reaccionar a las notas y se llevó una grata sorpresa: "Me esperaba una nota alta, pero no tener un 14 prácticamente". En su caso, logró una excelente nota media y sacó un 10 en todas las asignaturas a excepción de Lengua (9,5). Para celebrarlo, se fue a la piscina con sus amigos y salió a cenar con sus padres.

La selectividad más difícil de los últimos años

Los dos coinciden en que inglés fue el examen más fácil y matemáticas el más difícil: "Cuando leí el examen por primera vez, pensaba que sacaba un 5. De primeras no me sonaba nada y lo veía todo muy negro. Se pasaron un poco", manifiesta Celia. Por otro lado, Álvaro optó por dejar para el final los ejercicios sin opcionalidad para no "llevarse un susto".

Y también apuntan la mayor dificultad que ha tenido este año la Prueba de Acceso a la Universidad al verse obligados a estudiar todo el temario. Para prepararla, Álvaro se iba por las mañanas con sus amigos a la biblioteca para realizar ejercicios prácticos y estudiaba la teoría por la tarde, mientras que Celia apostó por la opción inversa y dedicaba cerca de 10 horas diarias al estudio.

Álvaro, junto a sus amigos / Cedida

No obstante, insisten en la importancia de desconectar antes de realizar la PAU. Los dos son amantes del deporte: Álvaro practica kajukenbo y Celia jugaba a balonmano y va a clases de arte. Asimismo, quedaban con sus amigos para despejar la mente durante la preparación.

Celia, jugando al balonmano / Cedida

Una vez logrado el objetivo, el siguiente paso es elegir carrera. El alumno del IES Lázaro Carreter quiere estudiar Matemáticas y Computación en la UAH, ya que, aunque vive en Alovera, siempre ha estudiado en la localidad complutense.

En cambio, a la estudiante del IES Complutense le gustaría dedicarse a la biología aplicada a la salud y estudiar Biotecnología, Ingeniería biomédica o Ingeniería sanitaria.

Aunque antes de empezar el nuevo curso, toca disfrutar del verano. Celia participará en junio en las Olimpiadas de Biología y se marchará a Galicia en julio. Y Álvaro está de crucero en Italia con sus compañeros de clase y se irá a la playa y de casa rural con sus amigos.