La sorprendente historia real de esta mesa hecha con una lápida en un parque de Alcalá de Henares

En el último mes se ha hecho viral un vídeo de TikTok, publicado por el usuario Alejandro Moraza, que enseña las imágenes de una lápida utilizada como mesa en el Parque O'Donell, ubicado en Alcalá de Henares.

La crítica del TikToker alcanzó casi los 1,5 millones de visitas y ha acumulado cerca de 60.000 'me gusta'. "En Alcalá de Henares usan lápidas para hacer las mesas de los parques. ¡Qué vergüenza!" declaró en el vídeo mientras mostraba las pruebas de sus declaraciones.

Debajo de la mesa se puede leer el nombre de los fallecidos y la antigüedad de la lápida, que es del 8 de enero de 1888. Al tener más de 135 años, es imposible que un familiar cercano pueda denunciar los hechos. Sin embargo, muchos espectadores lo han catalogado como una falta de respeto.

Los perfiles que comentaron el vídeo mostraron diferentes puntos de vista al respecto. Hubo usuarios preocupados: "¿Me quieres decir que el ayuntamiento pone lápidas donde se ha podrido una persona durante decenas de años y yo luego voy a dejar los cubiertos, la fruta etc.?". Otros no le dieron tanta importancia: "La muerte es otra etapa de la vida...es bonito que se use para el día a día. No me parece mal". Y también se lo tomaron con humor: "¿Y por qué no la pusieron con las letras para arriba? habría estado más chulo e higiénico solo un poco traumático nada más".

"Era una práctica habitual en todas las ciudades"

Ante la viralidad de este vídeo y toda la polémica generada, el Ayuntamiento de Alcalá subió una publicación en la misma plataforma para dar explicaciones y aclarar la situación.

Vicente Pérez, concejal de Patrimonio Histórico, fue el protagonista de esta vídeo-respuesta: "Hace más de medio siglo alguien decidió recuperar una lápida de 1888 del cementerio de Alcalá de Henares para fabricar una mesa de trabajo en el vivero municipal". Introdujo el concejal haciendo referencia a que esta decisión fue tomada muchos años atrás.

Por otra parte, explicó que "Esto que hoy nos parece extraño era una práctica habitual en todas las ciudades en aquella época: recuperar los materiales para fabricar paseos, lápidas u otros elementos".

Además, señaló que "todas las ciudades históricas de España están llenas de lápidas de otras épocas en las murallas, iglesias o castillos y en nuestra ciudad podemos verlas tanto en la muralla como en la Catedral Magistral".

Críticas pese a las explicaciones

Este vídeo recibió menos interacción que el anterior. No obstante, algunos perfiles que lo vieron mostraron su descontento con esta "práctica habitual", según el concejal de Patrimonio Histórico.

En los comentarios, uno de los usuarios pidió que se mostraran ejemplos para demostrar que realmente se utilizan lápidas para construir otros elementos. Otros lo veían muy macabro porque el lado del mármol "que está en contacto con el muerto está hacia arriba".

Finalmente, hubo escritos denunciando el robo de la tumba que pertenecía al fallecido "pero esas personas pagaron sus lápidas... ¿por qué robárselas?" o "compras una lápida te la ponen y como estás muerto y no puedes reclamar te la roban ¿es así?".