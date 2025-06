Quejas de estudiantes por la "dificultad" de la PAU: "Es injusto, no podremos entrar en universidades cercanas"

Pese a ser el segundo día de PAU en Alcalá de Henares, los nervios siguen presentes en los jóvenes que quieren acceder a la universidad. Hoy, miércoles 4 de junio, los estudiantes se examinarán de Lengua Extranjera e Historia de España, una de las asignaturas más temidas.

Miguel ha contado a la CRónica de Alcalá que "el estrés me puede, no tengo nada para calmarme". También mostró su descontento con su profesor de historia porque "ha dado los temas como le ha dado la gana" y con la diferencia de dificultad con respecto a otras comunidades autónomas: "No me parece justo, ayer miré el examen de Historia de Castilla-La Mancha y había definiciones tipo test".

María comentó que hace respiraciones mientras escucha música relajante y Marta recomendó "pensar que no es para tanto. Esto no va a definir tu futuro, hay miles de opciones más".

Varios alumnos realizan el primer examen durante la primera jornada de la PAU 2025 en Madrid. / EFE

Exámenes "más difíciles" en la Comunidad de Madrid

Uno de los temas que sigue generando polémica cada año es la "diferencia de dificultad" que hay con respecto a las demás comunidades autónomas.

Varios alumnos han dado su opinión a este periódico. Samuel declaró que "piden demasiadas cosas muy difíciles", Nayala mostró su preocupación porque "pueden quitarnos la plaza en otras ciudades". Además, piensa que suben el nivel porque "en Madrid hay mejores universidades".

Por otra parte, Óscar exigió que "se deben regular los niveles". Mientras que Carolina dijo que "es injusto porque no vamos a poder acceder a las universidades que nos pillan cerca".

A pesar de algunas quejas en varios grupos de estudiantes en la Facultad de Ciencias Ambientales, Carlota cree que hay comunidades autónomas donde la dificultad es "mayor". "He visto modelos de Galicia y me parece más difícil que el nuestro. La dificultad es algo bastante subjetivo, a lo mejor Lengua es más difícil en un lugar y en otra ciudad Matemáticas".

Candela fue más allá y comentó que "también hay diferencia de dificultad en Ciencias y Letras porque en el examen de Lengua los de Letras salieron más contentos"

El cambio del modelo covid: la gran novedad de este año

Después de cinco años con un formato que facilitaba la prueba a los alumnos, se ha decidido que este curso se vuelva al modelo habitual. Sin embargo, ha habido cambios con respecto al examen de 2019: desaparecen las opciones A y B y solamente hay un modelo de examen.

Sara comprendió que se aboliera el formato covid. No obstante, destacó que "nos ponen preguntas competenciales de razonar y no hemos razonado en nuestra vida. Nos han enseñado a vomitar las cosas".

A su vez, Celia hizo hincapié en que "los del año pasado lo tenían más fácil y ahora las notas de corte están más infladas".

Sedes de la PAU en Alcalá de Henares

Los exámenes se llevarán a cabo en la Facultad de Medicina, la Facultad de Farmacia, la Facultad de Ciencias Ambientales, Edificio Politécnico (1), Edificio Politécnico (2) y la Escuela de Enfermería y Fisioterapia.