Así ha sido el examen de Inglés de la PAU 2025 en Alcalá: "Es facilísimo comparado con el resto"

Los alumnos de 2° de Bachillerato de Alcalá de Henares están afrontando el segundo tramo de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). Durante el día de ayer realizaron las pruebas de Lengua Castellana y Literatura y de Historia de la Filosofía.

Según la programación de hoy, los estudiantes de modalidades de Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales se han examinado de Lengua Extranjera II de 9:30 a 11:00 horas. Desde las 12:00 hasta las 13:30 horas ha sido el turno de los alumnos de la modalidad de Ciencias y Tecnología.

Óscar, salió del examen de la modalidad de Letras bastante contento: "He acabado media hora antes, es facilísimo comparado con el resto. Preguntas tipo reading, reescribir alguna frase..."

La prueba de Historia de España se celebrará desde las 16:00 hasta las 17:30 horas. Esta asignatura ha generado mucho agobio entre los estudiantes por la gran cantidad de temas que tienen que prepararse. El cambio de modelo de este año ha subido la dificultad de esta materia.

Varios alumnos en un aula durante el primer examen de la primera jornada de selectividad 2025 en Valencia, a 3 de junio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Más de 13.000 alumnos se enfrentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) qu / Jorge Gil - Europa Press

Las preguntas del examen de Inglés de Ciencias Sociales

En la prueba, el alumno ha tenido que leer un texto sobre transportes y, posteriormente, contestar preguntas relacionadas con el mismo.

En primer lugar, debe señalar cuál de las frases son verdaderas o falsas y justificar las respuestas por un valor máximo de dos puntos.

En el segundo ejercicio, también valorado con dos puntos como máximo, el examinado debe responder con sus propias palabras, sin copiar del texto, preguntas del escrito que han leído.

En la tercera prueba, con una puntuación de un punto, el estudiante tiene que encontrar sinónimos en el texto de las palabras propuestas.

Por otra parte, con una valoración de dos puntos, se deben reescribir cuatro de las seis frases que aparecen, añadiendo las palabras propuestas.

Finalmente, el famoso 'writting' tiene una valoración de tres puntos y el alumno puede elegir entre dos temas.

QUESTIONS

1.- Indicate whether TWO of the following statements are True, False or the information is Not Given in the text (T/F/NG). In true and false cases, copy the complete sentence that contains the evidence which justifies your answer. No marks are given for only TRUE or FALSE.

a) Means of transport for travelling long distances were dangerous until trains were introduced.

b) When you travel by rail, you have the time to get used to the new places you visit.

c) People like to wonder about other passengers' lives on the train.

(Puntuación máxima: 2 puntos)

2.- In your own words and based on the ideas in the text, answer the following questions. Do not copy from the text.

a) In the early days, how were trains transformed to make travel more enjoyable? Include two ideas.

b) Give two reasons why fast trains have taken away some of the charm of railway travel.

(Puntuación máxima: 2 puntos)

3.- Find the words in the text that mean:

a) much (paragraph 2)

b) joy (paragraph 3)

c) give (paragraph 3)

d) unexpected (paragraph 5)

(Puntuación máxima: 1 punto)

4.- Answer FOUR questions (from a to f) of your choice.

Write a new sentence that has the same meaning as the one given. Use the word or expression in brackets. Do not change the word(s) given.

a) It was a bad idea for me to miss yesterday's class. (should)

b) I'm excited about going on that train trip. (forward)

c) We haven't got any more wrapping paper. (run)

d) She was the best candidate, but she didn't get the job. (Although)

Complete the following sentences to report what was said.

e) "Why don't we go to that new sushi bar for lunch tomorrow?"

She suggested

f) "Yes, I broke this vase yesterday."

Sue admitted....

(Puntuación máxima: 2 puntos)

5.- Write between 150 and 200 words on ONE of the following questions.

a) Some people complain about the transport system in big cities and think it should be improved. Do you agree? Justify your answer.

b) Write an informal e-mail to your American friend Susan asking for advice about a trip you are planning to the USA.

Remember: DO NOT SIGN OR IDENTIFY YOUR EMAIL.

(Puntuación máxima: 3 puntos).