¿Es Alcalá de Henares la mejor ciudad universitaria del mundo? Lo puede ser, y por estas siete razones

La Universidad de Alcalá de Henares (UAH) es un orgullo para la ciudad complutense. Fundada en el año 1499 por el Cardenal Cisneros, es la séptima más antigua de España y está en pleno centro, a escasos metros de la Plaza de Cervantes, que está llena de estudiantes que disfrutan de la ciudad, de sus edificios, de su patrimonio cultural.

Una ciudad que se ha erigido a partir de esta institución educativa de tanto prestigio y, por esta y otras tantas cosas más, nos preguntamos... ¿es Alcalá la mejor ciudad universitaria del mundo, con todo lo que ello implica? La respuesta es que sí y por ello hemos realizado un análisis de la ciudad, que está tan influenciada en su universidad, con el profesor de Urbanismo del grado de Arquitectura de la UAH, Roberto Alfonso Goycoolea.

La UAH representa más del 15% de la población

La ciudad complutense la forman más de 200.000 habitantes y en la UAH hay unos 29.000 estudiantes y cerca de 1.900 profesores, de forma que casi 31.000 personas rondan y transitan con bastante frecuencia los aledaños de la Plaza San Diego. Y esta cifra, si la comparamos con la población total de la ciudad, representa más de un 15%. "La universidad ha provocado una completa transformación del centro a nivel social. Si te vas a la Plaza de Cervantes está lleno de juventud, además de una gran multiculturalidad por los extranjeros que estudian en la universidad. Y, por otro lado, esto ha transformado el centro en un lugar muy dinámico, en el que puedes encontrar de todo", explica el profesor.

Y con todo lo que ello implica económica y laboralmente para la ciudad. Y esto, entre otras cosas, ha evitado que Alcalá de Henares se convierta en una ciudad dormitorio como sí sucede con otras localidades.

A nivel educativo, la UAH es, como poco, envidiable

El arquitecto insiste en "el prestigio que tiene la universidad y sus carreras. Dices que has estudiado aquí y eso se valora mucho. Los alumnos se dan cuenta cuando salen al mercado laboral". Y, por otro lado, destaca la gran relación que hay entre profesor-alumno: "Es una universidad cercana, en la que todos nos conocemos y esto favorece a que el alumno esté cómodo e incluso se esfuerce más", concluye. Y es que en la UAH el ratio es de 1 profesor por 15 alumnos.

Siete razones "de peso" que defienden a Alcalá como la mejor ciudad universitaria

Todavía se puede ver cómo era la vida antes: la universidad sigue en el mismo lugar y apenas ha cambiado. Esto nos permite saber cómo era el día a día antes en la UAH, hace más de 500 años. Tiene mucho prestigio por su historia... y presente: "Nuestra universidad tiene mucho prestigio, por su historia y por su calidad docente. Es un elemento de identidad para los alcalaínos, es un orgullo para ellos", nos explica el profesor de Urbanismo en el grado de Arquitectura, Roberto Alfonso Goycoolea. Al estar tan dentro de la ciudad, hay muchos universitarios en el centro: lo normal de las universidades es que acaben con el paso del tiempo en la periferia, pero esta siempre se ha mantenido en el mismo lugar, en la ‘mágica’ Plaza de San Diego. Y ello provoca un fenómeno social que enriquece y mucho a la ciudad complutense. La UAH cuenta con unos 29.000 estudiantes, que hacen vida en su día a día en el centro, lo que nutre de juventud a la ciudad. Y de todos los países del mundo, por el programa Erasmus. Permite que convivan muchas culturas en Alcalá. Buena relación y ratio entre profesores y alumnos (1 por 15). Gracias a la universidad, no es una ciudad dormitorio. Ha generado mucho empleo y la ha convertido en una ciudad de interés. Los premios como el Cervantes le dan resonancia mundial.

Análisis urbanístico de la ciudad: esto es lo mejor y lo peor

Alcalá es una ciudad llena de vida. Y cada vez más. Para ello es vital la UAH. Y hoy día podemos disfrutar de la universidad y todo lo que ella supone gracias a un momento y una persona, que la salvaron y la hicieron grande, como hoy la conocemos. Y el profesor no se olvida de ellos: "No me puedo olvidar de la Sociedad de Condueños, que salvó a la UAH de su destrucción (1851). No me canso de recalcarlo y admirarles a la vez. Y, por otro lado, también tuvo mucha importancia Manuel Gala, que fue rector de la UAH y aprovechó el programa de 1% cultural, que se basaba en que iba destinado el 1% de la partida de la obra pública a patrimonio histórico, para restaurar el espacio".

"La vitalidad de la ciudad" es lo mejor de Alcalá para el arquitecto, que considera que tiene diferentes aspectos y desafíos por trabajar / Juan Luis Martín

Este momento, el de 1851 con la Sociedad de Condueños, y esta persona, Manuel Gala, fueron fundamentales para disfrutar de esta ciudad de la que el experto destaca su comunicación con Madrid y su vitalidad. Pero también explica que le queda mucho por mejorar, con especial ojo en "no convertirse en una ciudad turística, y en intentar disminuir las grandes barreras físicas que hay entre unos barrios y otros. Y debería aprovechar la Cuenca del Henares para una mayor integración con la ciudad complutense", concluye.

Para el arquitecto, lo mejor de la ciudad es:

La vitalidad y cercanía de una ciudad en la que la gente se conoce y habla.

de una ciudad en la que la gente se conoce y habla. Buena y rápida comunicación con Madrid .

. Un centro histórico dinámico , lleno de ofertas variadas.

, lleno de ofertas variadas. La Cuenca del Henares ofrece un entorno único .

. La Ciudad Deportiva de Alcalá es un punto de encuentro sano y favorable.

Y lo que debe mejorar...