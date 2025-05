El estudiante que logró un 13,8 en la selectividad el año pasado nos da sus claves para triunfar en la PAU 2025

El principal cambio de la selectividad de este año es que ya no se podrá escoger entre modelo de examen A o B. Esto obliga a los alumnos a estudiar todo el temario si quieren sacar buena nota. Lo que se pretende es que no puedan descartar contenido, como, por ejemplo, hizo el propio Lucas durante la selectividad del año pasado. "Yo dejé temas sin estudiar y saqué buena nota. Me considero afortunado de haber tenido el otro modelo de selectividad", admite.