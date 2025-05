Así es el Instituto Franklin, la puerta que la UAH tiene abierta en Norteamérica

McKenna Wellhousen es una de los 600 estudiantes que el Instituto Franklin recibe cada año. Está cursando el Máster Aprendizaje y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y es auxiliar de conversación en formación profesional en Alcalá. Nacida en Detroit, Michigan, explicó a la CRónica de Alcalá que gracias a este centro tiene una formación específica en materias que no puede encontrar en Estados Unidos, como la literatura o filología española. Compartió lo afortunada que se siente de tener un curriculum así siendo americana.

El Instituto Franklin está considerado como un referente en estudios. Es el único instituto universitario de investigación sobre Norteamérica en España y se dedica a promover el conocimiento mutuo entre países. Los estudiantes participan en prácticas en colegios locales y actividades, convirtiéndose en parte activa de la comunidad.

Este centro abrió sus puertas en 1987 con el nombre de Centro de Estudios Norteamericanos. Destina 150.000 euros al año a la formación, investigación y publicación de revistas de divulgación, como REDEN.

La experiencia de McKenna en Alcalá

Lo que más ha impresionado a McKenna Wellhousen de vivir en Alcalá es la arquitectura de la ciudad. Con humor, comentó que hay edificios con más años de los que tiene su país. Además aprecia que: "Pocas ciudades en Estados Unidos son caminables y necesitas coche para todo. Aquí puedes caminar o coger transporte público para ir a donde quieras. No echo de menos conducir en absoluto», destacó.

"Me encanta explorar la calle Mayor, las personas de aquí, tomar una copa de vino con una tapa y poder sentarme en la terraza casi todo el año", es lo que McKenna más aprecia de vivir en Alcalá.

McKenna disfruta de largos paseos por la Calle Mayor en Alcalá / McKenna Wellhousen

Para la joven, el clima de la ciudad es perfecto y le encanta, ya que en Detroit las temperaturas son demasiado bajas. Sin embargo, hay un detalle que sí ha echado en falta: "Las Navidades blancas. A pesar de que no me gusta el frío extremo de Michigan, me encanta despertarme y ver nieve en la mañana de Navidad". Destacó que las fechas en Alcalá fueron muy divertidas igualmente.

¿Qué es el Instituto Franklin?

Este es un centro universitario de investigación y enseñanza de la Universidad de Alcalá. Se centra en estudios sobre la historia y cultura de Norteamérica, con especial énfasis en Estados Unidos y la comunidad hispana.

Ofrece programas educativos que incluyen Doctorado en Estudios Norteamericanos, ocho másteres de educación internacional y bilingüe, programas de formación para auxiliares de conversación y cursos cortos.

El instituto Franklin se dedica a la formación de investigadores y difusión de resultados. Tienen tres líneas principales de investigación: hispanos en EE. UU., la educación bilingüe y la cultura y sociedad norteamericana.

Está dirigido principalmente a estudiantes internacionales universitarios y de posgrado, investigadores especializados, profesionales de la enseñanza y público general interesado en asistir a sus eventos.