Operación bikini 2025: consejos de la nutricionista de Alcalá para perder peso de forma saludable

Pesarse a diario no es recomendable, ya que en el peso influyen múltiples factores, como la hidratación, haber realizado ejercicio físico el día anterior, el ciclo menstrual, la temperatura ambiente, la hora del pesaje, la ingesta de ese día e incluso si se ha ido al baño o no. Lo ideal es observar la evolución en consulta, con las básculas profesionales que utilizamos los dietistas-nutricionistas, para poder analizar la composición corporal y no solo fijarnos en la cifra del peso.