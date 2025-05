La residencia encantada de Alcalá de Henares y su monja fantasma

Ubicada en pleno corazón del casco histórico de Alcalá de Henares, la Residencia Universitaria Lope de Vega no es solo un lugar donde viven 400 estudiantes. Es también un espacio cargado de historia… y misterio.

Construida sobre los restos de un antiguo convento, su arquitectura actual integra elementos del Cuartel de Lepanto del siglo XIX. Que además forma parte del conjunto patrimonial reconocido por la UNESCO.

Durante las obras de rehabilitación, se conservaron restos arqueológicos, como suelos originales y azulejos cartujanos. Incluso un nido de cigüeñas, protegido por ley, fue respetado y sigue albergando vida. El pasado, aquí, no se borra: se integra.

El patio interior de la Residencia Lope de Vega / EFE

Pero no solo los muros guardan memoria. Entre los pasillos renovados, circula una leyenda que inquieta a más de uno: la "presencia" del fantasma de una monja. Según los testimonios, las apariciones son frecuentes en la cocina, donde personal y estudiantes afirman haber sentido corrientes inexplicables, caídas de objetos o incluso haber visto una figura femenina.

75 años de leyenda

Con la llegada al cuartel de la brigada paracaidista en 1950 nació la historia. Fueron los primeros que notaron la presencia de un alma. El actual comedor y la cocina, fueron una antigua sala de reuniones y allí se vivieron las primeras experiencias con el fantasma. Según la leyenda, esta "presencia" se atribuye a una de las monjas que se encargaban de cuidar a los enfermos terminales que pasaban sus últimos días de vida en el convento.

El comedor de la Residencia Universitaria Lope de Vega / EPE

Los militares, sin saber de qué se trataba, creyeron que podría ser un fantasma. La razón de que fuera una monja se debió a que estas eran las únicas mujeres que habían vivido en el edificio.

Cinco siglos después, su espíritu sigue rondando en la residencia: «la vi un segundo, me giré y ya no estaba», asegura Paula, una exresidente.

Mientras que hoy por sus pasillos desfila vitalidad, estos fueron testigos de numerosas muertes. Pese a desconocer cómo o dónde falleció Sor Ana, su alma, aseguran aquellos que la han sentido; no logró ascender.

La leyenda tomada con humor, ignorancia y temor

La leyenda de Sor Ana forma parte de la vida residencial. Es conocida entre todos sus trabajadores, desde los más veteranos hasta los recién llegados, y el director, quienes lo toman como una mera anécdota. “Sí, creo que es una monja, nos lo contaron la primera semana que llegamos”, explica un grupo de chicas de primer año.

Mientras que algunos se lo toman con humor, otros prefieren no hablar del tema. “Sí, algo sé pero prefiero no saber mucho, no es algo agradable”, explica un novato. Sin embargo, pocos desconocen al completo la leyenda, la cual cuenta con más de una historia de personas que han tenido una experiencia con el fantasma.

Pese a que algunos trabajadores utilicen esta leyenda como estratagema para mantener a raya a los residentes, algunos de ellos creen en ella e, incluso, han vivido una experiencia. “Ha habido más de un chico que me ha venido llorando porque tienen miedo por las noches”, reconoce uno de sus trabajadores. Además, estos mismos han vivido alguna experiencia con el fantasma y su presencia, tanto en la cocina o también haciendo guardia por los pasillos.

Uno de sus cocineros ya retirados, vivió un suceso paranormal después de una jornada. Con todas las ventanas cerradas, una corriente de aire inexplicable y repentina hizo caer una de las ollas apiladas en una encimera. Su "presencia" también la han sentido los residentes. Uno noche, una chica avisó al personal de seguridad porque estaba escuchando los llantos de una mujer. La persona de seguridad, tras pasar la ronda por el pasillo no vio nada, sin embargo, nada más darse la vuelta para regresar a su puesto, se encontró con un charco de agua en medio del pasillo.

En resumen, una leyenda que pasa de estudiantes veteranos a novatos y que, 75 años más tarde sigue teniendo voz entre los pasillos con cientos de almas vivas.