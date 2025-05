Notas de corte UAH 2024-2025: las carreras más demandadas en la Universidad de Alcalá

El próximo martes 3 de junio arranca la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), este año la conocida como EBAU cambia de nombre, de modo de evaluación y lo más importante, se implanta el mismo modelo en toda España.

Esta medida responde a los estudiantes tras años de quejas, puesto que el grado de dificultad de estas pruebas variaba según la Comunidad Autónoma en la que te examinaras, pudiendo acceder con tu nota de corte a cualquier universidad nacional, independientemente de que tu examen haya sido menos complejo que el de la región donde vayas a realizar tus estudios universitarios.

¿Cuáles han sido las notas de corte más altas en la UAH de este último año?

Las notas de corte más altas de este año están vinculadas con la rama de las ciencias.

La más alta dentro de Ciencias de la Salud esta Medicina, con un 13,102 para poder acceder a los estudios; seguida de Biología Sanitaria con un 12,500 y en tercera posición en el ámbito de las ciencias tenemos Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses 12,374.

La sorpresa de este año es que ninguna ingeniería está presente entre las cinco primeras carreras con una mayor nota de corte.

Por otro lado, en la rama de Artes y Humanidades encontramos las carreras con notas más bajas, con tan solo un 5,000, tenemos cuatro de las seis carreras que podemos estudiar en la UAH en este ámbito, son: Estudios Hispánicos, Historia, Humanidades y Lenguas Modernas y Traducción. La sorpresa es en ciencias con el grado de Ciencias Ambientales que se posiciona dentro de las más bajas con un 5,489.

¿Cuáles son los horarios de los exámenes?

Martes 3 de junio

9:30 a 11: 00 Las modalidades de Ciencias y tecnología realizarán el examen de Lengua Castellana y Literatura II

12:00 a 13:30 Las modalidades de artes, general y humanidades y ciencias sociales se examinarán de Lengua Castellana y Literatura II

16:00 a 17:30 Historia de la Filosofía

Miércoles 4 de junio

9:30 a 11: 00 Las modalidades de artes, general y humanidades y ciencias sociales se examinarán de Primera Lengua Extranjera II

12:00 a 13:30 Las modalidades de Ciencias y tecnología realizarán el examen de Primera Lengua Extranjera II

16:00 a 17:30 Historia de España

Jueves 5 de junio

9:30 a 11:00 Análisis Musical II |Ciencias Generales |Griego II |Matemáticas II

12:00 a 13:30 Hª de la Música y de la Danza |Literatura Dramática | Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II | Técnicas de Expresión Gráfico – Plástica

16:00 a 17:30 Artes Escénicas II |Biología Dibujo Artístico II | Dibujo Técnico II |Latín II

Viernes 6 de junio

9:30 a 11:00 Física Fundamentos Artísticos | Geografía | Movimientos Culturales y Artísticos

12:00 a 13:30 Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño | Historia del Arte | Química | 2ª Lengua Extranjera

16:00 a 17:30 Coro y Técnica Vocal |Diseño| Empresa y Diseño de los Modelos de Negocio | Geología y Ciencias Ambientales | Tecnología e Ingeniería II

Consejos para afrontar la PAU

Lo fundamental es tratar de ir tranquilo, no deja de ser un examen como los que has tenido que afrontar a lo largo de tu trayectoria en Bachillerato, para evitar esos nervios lo mejor es no consumir bebidas estimulantes, comprueba antes de salir de casa que llevas tu DNI, bolígrafos, material específico necesario para alguna de las asignaturas como es el caso de la calculadora, agua y lo más importante ves con tiempo, recuerda que debes estar en el aula media hora antes de que de comienzo el examen.