Teatro inclusivo en Pozuelo de Alarcón: ‘Pervertimento’ protagoniza la 19ª Bienal de la ONCE

La 19 Bienal de Teatro ONCE, tendrá lugar por primera vez en la Comunidad de Madrid entre el 19 y el 24 de mayo. El Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón será el encargado de acoger una de las obras el próximo 21 de mayo a las 19:30 horas, que tendrá entrada libre. Esta es una oportunidad única para disfrutar del teatro inclusivo, confirmando el compromiso de la ONCE con la inclusión en el ámbito cultural. El talento y la creatividad serán protagonistas en las representaciones de las 9 compañías de la ONCE, que actuarán en los escenarios más destacados de Madrid.

‘Pervertimento’ será la obra que se represente en Pozuelo de la mano de la compañía Valacar. Esta obra invita a la reflexión acerca de la esencia del teatro y su capacidad para trascender en el tiempo. La representación pone sobre la mesa el planteamiento de como la oscuridad se transforma en un universo infinito al encenderse una luz, mientras el espectador toma conciencia de la eternidad del teatro, exponiéndose el teatro en sí mismo, mostrando la capacidad de sorprender conmover y resistir al paso del tiempo.

Cartel Teatro bienal Once / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Valacar y su obra ‘Pervertimento’

Valacar en una compañía de teatro de A Coruña, además de ser un centro de formación y producción teatral, con un proyecto completo que emplea el teatro como una herramienta para visibilizar y promover la inclusión social y cultural. Esta compañía desarrolla una gran variedad de obras de autores contemporáneos, desde un enfoque artístico y educativo para fomentar unas artes escénicas inclusivas, destacando a su vez como un espacio de aprendizaje y crecimiento a través de su escuela de teatro.

Su obra ‘Pervertimento’, es una representación teatral que trata temas acerca de la vida, la muerte y el teatro. Los personajes y la historia nos llevan a la lógica del absurdo. Debido a ello se juntan tres elementos que hacen atractiva esta obra como son el humor, la farsa y lo absurdo.

¿Qué es la 19 Bienal de Teatro ONCE?

Veintidós teatros de diecinueve localidades de la Comunidad de Madrid, acogerán las diferentes propuestas únicas e inclusivas, para reafirmar que el teatro no entiende de límites. Además, podrás visitar una carpa ubicada en la Plaza de España de Madrid, que en su interior se encuentra una exposición audiovisual sobre los 80 años del teatro ONCE y la muestra de una selección de obras artísticas realizadas por afiliados, así como de un concierto muy especial el 24 de mayo para concluir el evento.