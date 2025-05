Uno de los artífices del ascenso del Alcalá revela el secreto del éxito y sus planes futuros: fichajes, campaña de abonados...

No quiere ningún tipo de protagonismo, pero es uno de los artífices del ascenso, uno de los actores principales de la película de ensueño que han vivido los aficionados del club rojillo en esta histórica temporada. Él es José Antonio Pareja, presidente del Alcalá, "su club".

"Semanas de muchas emociones"

Y ha antendido a la CRónica de Alcalá para contarnos en exclusiva cómo ha vivido estas semanas, los planes de futuro para la temporada que viene...

"Estas semanas han sido una locura. A nivel de gestionar emociones y temas logísticos a los que no estamos tan acostumbrados, pero muy feliz". Y, confiesa que "me esperaba esta temporada. El fútbol son sensaciones y veía que todos compaginábamos muy bien".

Así afronta el Alcalá el mercado de fichajes de verano

Es tajante: no va a haber ninguna revolución. El año pasado hubo hasta 14 fichajes, "pero en una situación muy distinta. Este bloque ha funcionado muy bien y claro que habrá incorporaciones, pero sin volvernos locos". Y hace especial hincapié en un hándicap del Alcalá: "Somos de los pocos equipos de estas categorías con césped natural y el mantenimiento de nuestro estadio nos cuesta unos 90.000 euros anuales".

No nos dan un euro por ascender, pero no habrá estacazo en los abonos José Antonio Pareja — Presidente del Alcalá

Y concluye, ambicioso y entra una risa nerviosa, "el Alcalá ha vuelto para quedarse".

Contento con el éxito de esta temporada, pero ambicioso con el futuro cercano: quiere seguir ascendiendo divisiones / EPE

"Mi sueño es en cinco años estar en Primera RFEF"

Este club tiene ambición y quiere seguir ascendiendo. "Me gustaría que siguiésemos con el equilibrio que hemos tenido hasta ahora en todos los sentidos, que es lo importante. El nivel que tenemos ahora no es el tope del club. Por ciudad, por habitantes y por todo tenemos que estar mucho más arriba, y por ello el Alcalá debe estar en cinco años en Primera RFEF e incluso con opciones de ascender a Segunda División. Soñemos con ello".

"Vivar Dorado y Tito tienen contrato de por vida con el Alcalá"

El presidente del Alcalá es consciente de la gran temporada que ha hecho el club rojillo. Y esto en el mundo del fútbol es sinónimo de ofertas por parte de otros equipos a miembros o jugadores del club. "Soy conocedor de que a Vivar Dorado le pueden llover ofertas de clubes de entidad superior pero esto, por otro lado, nos enorgullece, ya que significa que estamos haciendo las cosas muy bien", explica.

Pero, concluye con "espero que siga, es mi deseo". Con respecto a Tito, el director deportivo que hizo 14 fichajes el pasado mercado veraniego, "ha hecho un gran trabajo y también se puede quedar en el Alcalá todo el tiempo que él quiera. Ha jugado muchos partidos en la élite y es una suerte para nosotros. Muy pocos equipos de estas categorías pueden presumir de ello. Hemos congeniado muy bien y espero que se quede, claro".

Así acabó un traumatólogo como presidente del Alcalá

José Antonio es traumatólogo de profesión y lleva siendo el presidente del Alcalá desde julio de 2023. Alcalaíno y socio del Alcalá, siempre ha sido un enamorado del fútbol. Aunque su vínculo con el deporte rey no empezó con el club rojillo... sino con el azulón, el Getafe. Trabajó en este club desde el año 2001 hasta el 2003 aunque después tuvo que elegir "entre seguir ligado al fútbol o mirar más por mi carrera" y decidió dejar de lado el deporte, aunque antes también trabajaría con el Guadalajara en Segunda División.

Y esta sería su (pen-) última etapa trabajando como médico en un equipo de fútbol. Pero José Antonio tenía (y tiene) una gran relación con el que era por aquel entonces entrenador del primer equipo del Alcalá, Jorge Martín, que le invitó a entrenar al club complutense en categorías inferiores porque José Antonio "siempre echaba de menos el fútbol, el balón". Y así lo hizo, estuvo tres temporadas entrenando en infantil, cadete y juvenil.

Traumatólogo de profesión, ha trabajado como médico en el Getafe, Guadalajara y Alcalá. Ahora, combina su profesión con la presidencia del Alcalá / EPE

Y en esos momentos el club no tenía ni estructura médica, por lo que desde la directiva le propusieron que él se encargara de eso, que fuera "el jefe de esta sección". Y, como él mismo nos cuenta, "todo fue muy deprisa. Por cosas de la vida y de este deporte me acabaron ofreciendo un hueco en la directiva y al final acabé como presidente. En el fútbol ya solo me falta el cargo de jugador, que es precisamente el que más me gustaría", afirma entre risas.

Y los alcalaínos pueden estar tranquilos, porque queda 'presi' para rato: "Lo malo es que no tiene horarios, pero lo llevo bien y me gusta, porque ayudo a mi equipo".