Carlos Ceballos, el futuro del golf, entrena hasta en el salón de casa

Carlos Ceballos es una de las grandes promesas del deporte alcalaíno.

El joven de 11 años, ganador del campeonato de España alevín en 2024, vive por y para el golf, un deporte que lleva jugando desde los cuatro años gracias a la afición de su abuelo y practica a diario.

Cuando no va al campo de golf, entrena hasta en el salón de su casa. "Cojo una alfombra y mejoro el swing con unas bolas de plástico", explica a la CRónica.

Carlos se ‘enamoró’ del golf al ser un deporte al aire libre e individual: "Me gustó porque había mucha vegetación y me parecía un reto al no depender de ningún compañero", declara.

Carlos Ceballos / Cedida

Desde entonces, su progresión ha sido imparable gracias a su talento y mentalidad, ya que, como él mismo admite, "por muy bueno que seas, la mente es un 90%".

Y aunque reconoce que lo más importante es disfrutar, afirma que siempre va a ganar. Sabedor de la dificultad del camino hasta la élite, desea llegar al nivel de Tiger Woods o Tomy Fleewtod, sus grandes ídolos: "Mi objetivo es jugar la Ryder y ganar los cuatro grandes. Sueño con ponerme la chaqueta verde del Masters de Augusta", manifiesta.

Cada día dedica tiempo al golf Carlos Ceballos compagina la competición con el colegio. Estudia 6º de Primaria en el Colegio Menesiano de Madrid y confiesa que, aunque logra buenas notas y suele sacar sobresalientes, "cualquier deporte de élite supone muchas horas de entrenamiento. Muchos días tengo que acostarme tarde o madrugar para estudiar". A la dura preparación, se suman los desplazamientos para disputar torneos. Carlos ha competido prácticamente por toda España y recuerda con emoción su primera vez en avión para disputar el Campeonato de Europa en Escocia: "Fue una experiencia increíble", asegura. No obstante, pese al sacrificio, el joven alcalaíno tiene muy claro que quiere dedicarse al golf. De no ser así, se decantaría "por algo relacionado con el deporte o los animales".

Campeón de España, y séptimo de Europa con 8 años

Con tan solo 11 años, Carlos atesora un gran palmarés. Ha sido campeón y subcampeón de España, ganador de varios torneos en Madrid y fue séptimo de Europa hace tres años.

Desde que empezó a competir, ha bajado de 54 a 7 de hándicap, el número que representa el nivel de juego: cuanto más bajo sea, mejor es el golfista.

Además, ha llegado a conseguir 200 metros de distancia con el drive. Pero afirma que su punto fuerte son los approaches y el juego corto porque "puedes hacer cosas muy chulas y tienes que tener calidad. Al jugar contra rivales que pesan más que yo, los últimos 100 metros son muy importantes".

Me encanta jugar, pero a veces se hace duro entrenar y estudiar todos los días Carlos Ceballos — Golfista

El descubridor de Jon Rahm le ve un gran futuro, pero...

Freddy Lilly, su entrenador, y Eduardo Celles, el descubridor de Jon Rahm, coinciden en destacar su habilidad. "Tiene manos y un gran potencial, aunque aún necesita crecer. La altura en los próximos años es muy importante", afirma Freddy.

Por su parte, Celles destaca la potencia desde el tee de salida y la media de putts, "que de 30 es muy buena y bastante mejor que el resto a su edad".

Y explica que pese a que Carlos es campeón de España con 11 años (algo que Jon Rahm no logró), cuando se empieza a medir el nivel y predecir si puede llegar a la élite es a partir de los 14. "Lo importante es que disfrute del golf porque sigue siendo un niño. La preparación no puede ser la de un adulto".

Test personal