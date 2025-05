Alcalá pone en marcha cámaras OCR: ¿pueden poner multas?

Como adelantaron a La CRónica de Alcalá la concejala de Seguridad Ciudadana, Orlena de Miguel, y el comisario de la Policía Local, Luis Antonio Moreno, en los próximos meses se pondrán en funcionamiento las cámaras OCR para la identificación de matrículas y el control de accesos a la ciudad complutense.

Estos dispositivos, que leen los distintivos de los vehículos, están conectados con una base de datos para detectar coches y motos que han estado implicados en delitos.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio del expediente de contratación del suministro e instalación de este sistema, que incluye el software de gestión y procesamiento OCR, considerado fundamental para "mejorar la seguridad en Alcalá de Henares".

El contrato contempla un plazo de ocho meses para el suministro e instalación, así como tres años de mantenimiento. Su valor asciende a 300.000 euros. De Miguel explicó que, con la puesta en marcha de las cámaras OCR en todas las entradas y salidas, se busca "construir un sistema tecnológico escalable, que posibilite la obtención y explotación de información en tiempo real".

¿Qué es lo que aportan a la seguridad de Alcalá?

Las cámaras OCR permiten leer las matrículas de todos los vehículos y detectar cuáles de ellos "están implicados en hechos delictivos". Están conectadas a una base de datos y, al registrar una matrícula, comprueban si, por ejemplo, el vehículo ha sido denunciado por robo. En caso afirmativo, se emite una alerta para proceder a la detención del responsable y avisar al dueño.

¿Pueden poner multas por exceso de velocidad?

Este sistema de identificación, que significa Reconocimiento Óptico de Caracteres, permite leer las matrículas de los vehículos y detectar infracciones, también de tráfico.

Sin embargo, las cámaras que se instalarán en Alcalá de Henares no están destinadas a este fin y no podrán multar por exceso de velocidad, uso del teléfono móvil al volante ni por no respetar semáforos o señales de tráfico. Su única función será identificar vehículos implicados en delitos.

Datos clave 300.000 euros de inversión para el contrato y mantenimiento (3 años)

de inversión para el contrato y mantenimiento (3 años) 21 cámaras vigilarán todos los accesos a la ciudad complutense

vigilarán todos los accesos a la ciudad complutense 13 calles estratégicas de Alcalá tendrán estas cámaras

de Alcalá tendrán estas cámaras 24 horas al día / 365 días al año estarán en funcionamiento

estarán en funcionamiento 8 meses de instalación es el plazo previsto por el Ayuntamiento

es el plazo previsto por el Ayuntamiento 3 años de mantenimiento es el compromiso de la empresa adjudicataria

Estas son las zonas en las que se controlarán todos los accesos a la ciudad: