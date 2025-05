¿Sabes quién inventó el Día de la Madre? No fue El Corte Inglés

A pesar de lo que muchos creen, el Día de la Madre es una celebración que lleva muchos años acompañando a las familias. Se conmemora en cada país en un día y modo diferente. En el caso de España, comienza en octubre de 1926 y su objetivo era fomentar entre los niños el respeto hacia las mujeres. Fue una propuesta del funcionario de Correos y poeta valenciano Julio Menéndez García, que publicó un folleto donde sugería la celebración de un día especial para las madres en todos los países de habla hispana. Su iniciativa fue difundida por diversos periódicos nacionales y se enmarcó en un proyecto denominado «Semana de la Bondad», reservando un día para que los niños obsequiaran ramos de flores a sus madres.

La tradición se fue extendiendo poco a poco y fue en 1936 cuando un Ayuntamiento de las islas Canarias, Breña Baja, registró de forma oficial el tercer domingo de mayo como el día dedicado a las madres.

En sus comienzos, el homenaje a las madres tenía un fuerte componente religioso. En la tradición católica, mayo es el mes consagrado a la Virgen María y durante siglos se han realizado actos para poner en valor su figura como símbolo de amor. Esta devoción fue una de las bases para la creación de esta celebración. De hecho, antes de establecerse como una festividad general, el Día de la Madre en España se celebraba el 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción.

En 1965, España decidió separar el homenaje mariano del reconocimiento a las madres. Así, el Día de la Madre pasó a celebrarse el primer domingo de mayo, una fecha que no solo mantiene el simbolismo del mes mariano, sino que también se adapta mejor a una celebración familiar.

Día de la Madre 2025: la ocasión perfecta mejores para sorprender a mamá / Freepik

Las Dionisias, en la Antigua Grecia, son el origen

Había una festividad en honor a Rea, considerada la madre de la humanidad por haber dado a luz a los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Una tradición que continuó en la antigua Roma, con una celebración similar en honor a Cibeles, la diosa madre de los romanos. La celebración moderna comienza en el siglo XIX en Estados Unidos. La activista Ann Jarvis luchó por la creación de un día que honrar a las madres como un símbolo de reconciliación con las consecuencias de la Guerra Civil. Cuando fallece, su hija continuó su labor y logró que se declarara el primer Día de la Madre oficial en 1908.

Todas las partes del mundo coinciden en que es una celebración para homenajear a la maternidad como un símbolo de amor, esfuerzo y comprensión, pero no en la fecha. En Andorra, Portugal, Sudáfrica, Lituania y Hungría es el mismo día que en España. El segundo domingo de mayo tiene lugar en países como Estados Unidos, Alemania, China, Australia, Italia, Perú, Venezuela o Japón. En Reino Unido es el cuarto domingo de cuaresma.

Las Flores siguen siendo el regalo estrella para las madres

Gracias a las facilidades de la compra por internet, este detalle tradicional ha resurgido con fuerza entre las nuevas generaciones. Así lo reflejan los datos de la empresa Interflora, que revelan que un 23 % de los compradores son de la Generación Z (nacidos entre los años 90 y principios de los 2000) y un 21,52 % son Millennials (nacidos a partir de los 80).

Los ramos de flores en tonalidades rosas son los más buscados para el Día de la Madre / Freepik

El Día de la Madre es una de las fechas clave para las floristerías, generando hasta un 10 % de su facturación anual ese domingo. Hay dos tendencias que ayudan a estos datos: la improvisación y el creciente interés por la sostenibilidad. El 35 % de los clientes adquiere su regalo el día anterior, un 10 % espera hasta el mismo día para hacer el pedido, y un previsor 55 % opta por reservarlo con más de tres días de antelación.

Hay más encargados de flores para madres que para parejas. Los otros dos días en los que los españoles más flores compran son San Valentín y el Día de Todos los Santos. El día de los enamorados supone el 8% de la caja de las floristerías en el año. Las parejas no tienen prisa y el 40 % compra regalos el día anterior, mientras que el 60 % realiza su pedido el mismo día. En cuanto al Día a Todos los Santos, en los últimos años ha tenido un descenso, pero sigue suponiendo un 10% de su caja anual.

En esta jornada, el presupuesto medio para arreglos florales asciende a 64 euros, un 10 % más que en fechas habituales. Las opciones favoritas son las flores en tonos rosas y una tendencia creciente hacia la sostenibilidad, con ramos elaborados con materiales naturales y reciclables. Los centros de mesa y las orquídeas rosas se han convertido en las opciones más populares. El gasto medio es un 7% menos que en San Valentín.

Cinco consejos para que las flores se conserven mejor Agua tibia en general. Los tallos necesitan una temperatura media, excepto en casos muy asilados como las rosas, que es mejor tenerlas en agua fría. Azúcar como alimento. Es recomendable disolver dos cucharaditas. También es útil el vinagre o sales minerales. Cambio de agua. Un cuidado necesario para alargar su vida, se debe hacer como máximo cada tres días. Evitar el calor. El sol no debe dar en las flores y con las altas temperaturas hay que pulverizarlas con agua. No las aprietes. Hay que intentar que estén sueltas en el florero y que pueda circular el aire entre ellas.

En la joyería mandan los pendientes y las sortijas

Las joyas son una buena opción de regalo porque combinan elegancia, simbolismo y durabilidad en un solo detalle. A diferencia de otros obsequios, representa el cariño a la vez que se convierte en un recuerdo duradero que puede acompañar a una madre siempre. Los favoritos de los hijos son los pendientes y las sortijas, aunque también cogen fuerzas opciones como un colgante con iniciales o una pulsera personalizada. Cada pieza tiene el poder de transmitir un mensaje.

Martínez Joyeros nos aseguró que no hay ninguna piedra preciosa que no se deba regalar a una madre, todas son buenas ideas, en función de los gustos. Los colgantes o pulseras que llevan la palabra ‘Mamá’ sí han pasado de moda y no son habituales.

El precio es uno de los factores que más se tienen en cuenta para comprar joyas. Sin embargo, cuando se trata de una madre, a las personas no les cuesta tanto subir su presupuesto y adquirir las piezas buenas, priorizando los gustos.

Los empleados de joyerías han notado un descenso en la compra de piezas de oro. Su precio se ha encarecido alcanzando niveles históricos por la incertidumbre económica global, la inflación persistente y la alta demanda . El oro es una inversión costosa.