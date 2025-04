Cercanías en Madrid tras el apagón: hastío en Atocha y Chamartín y sin servicio entre Alcalá y Guadalajara

La estación ferroviaria de Atocha, en Madrid, recupera poco a poco el pulso esta mañana tras quedar inutilizada el lunes por el apagón eléctrico que afectó ayer a la España peninsular,aunque la confusión y el hastío siguen predominando entre los viajeros que quedaron varados, muchos de los cuales han pernoctado en el lugar.

La resignación de ayer, cuando pronto quedó patente que el tráfico no se reanudaría, ha dado paso al nerviosismo de este martes, con los trenes de media y larga distancia saliendo a cuentagotas y miles de pasajeros esperando ser reubicados en las limitadas plazas disponibles en los convoyes programados hoy.

A primera hora de la mañana ya había enormes colas tanto en los accesos a los andenes, donde se va llamando a viva voz a los viajeros de cada destino, como en los puntos de información de las compañías operadoras.

Algunos de los afectados aguardaban su turno llevando aún en la mano las mantas que, durante la noche, Cruz Roja y la Unidad Militar de Emergencias (UME) repartieron a los que tuvieron que hacer noche en la estación.

Era el caso de Marta, que debía haber viajado ayer a Sevilla con su pareja y hacía cola en la taquilla de Renfe sin saber si podrá viajar hoy. "Me han dicho que esté atenta a la megafonía, pero con toda la gente que hay no se oye nada y no hay casi nadie para informarnos", se quejaba.

Decenas de personas se refugian en la estación de tren de Atocha, Madrid, donde pasarán la noche tras el apagón eléctrico en España, el 28 de abril de 2025. / Alejandro Martínez Vélez/Europa Press

El desconcierto es generalizado entre los viajeros, muchos de los cuales quedaron ayer incomunicados durante horas y no tienen del todo claras las opciones a su disposición.

En el caso de Renfe, se ofrece la devolución y cambio gratuitos de los billetes no usados, y también existe la posibilidad de acudir a la estación con el billete de ayer para ser reubicado en un tren hoy.

Sin servicio entre Alcalá de Henares y Guadalajara

La situación es similar en Chamartín, donde han pasado la noche aproximadamente 700 personas, según han trasladado a EFE fuentes de seguridad de la estación.

Allí los pasajeros se aglutinan, sobre todo, una vez pasado el control de seguridad. Algunos han llegado a la estación envueltos en mantas y con un café en la mano, después de haber dormido en Atocha.

Pero también hay grandes colas a las puertas de las oficinas de Renfe o Iryo, así como numerosas quejas sobre la falta de información.

De vuelta en Atocha, el panorama mejora en el servicio de Cercanías, donde a primera vista la sensación es de normalidad a pesar de que está funcionando al 50 % en la mayoría de las líneas.

Se pueden ver aún algunos elementos fuera de lo normal (los tornos están abiertos porque los billetes son gratis y la gran pantalla electrónica de información que da la bienvenida a los andenes está apagada), pero no aglomeraciones fuera de lo común.

En Cercanías Madrid (que hoy es gratuito), la oferta alcanza el 50 % en todas las líneas, aunque la C5 solo estará operativa entre Humanes y Atocha. Los tramos entre Pinto y Aranjuez y entre Guadalajara y Alcalá de Henares permanecerán sin servicio al inicio de la jornada.