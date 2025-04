Así vivió Alcalá de Henares la entrega de su Premio Cervantes: "Es el que nos ha hecho grandes"

Entre vítores y aplausos han sido recibidos los protagonistas de una nueva edición del Premio Cervantes, como cada 23 de abril por motivo del Día del Libro, en la ciudad de Alcalá de Henares. Unos aplausos especialmente dirigidos al rey Felipe VI y al propio homenajeado, el novelista y poeta español Álvaro Pombo.

La Plaza San Diego, donde se encuentra la Universidad de Alcalá se abarrotó desde las 11:30 horas para recibir a sus majestades. Y al grito de "Viva el Rey" y "Viva España" recibieron los alcalaínos a las máximas figuras de la Casa Real, Felipe VI y Letizia.

Una larga espera con el sol de frente que a los alcalaínos no les ha importado ni mucho menos: "Merece la pena verles de cerca. Y eso que vienen mucho a nuestra ciudad, pero no hay que perder esta gran oportunidad", nos comentó Pablo.

Para María Isabel, otra alcalaína de "pura cepa", "hay que agradecerle a la Casa Real y en especial a Felipe VI la cantidad de veces que viene a la Universidad de Alcalá. Creo que es casi una obligación por la historia que tiene, pero este se nota que se lo toma en serio e incluso se percibe que tiene especial cariño a nuestra ciudad e institución universitaria".

Y el propio Felipe VI devolvió estas palabras de agradecimiento en su discurso en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, muestra del cariño que realmente le tiene a la ciudad: "Gracias a la ciudad de Alcalá de Henares, cuna cervantina, y a su querida universidad por acoger nuevamente esta ceremonia".

Posteriormente, añadió, "para mí entregar este premio siempre es motivo de alegría por tres razones: es la fiesta de la literatura, recordamos a Cervantes y se celebra la entrega del premio que lleva su nombre. Son tres motivos de celebración que se resumen en uno solo, el lenguaje. Como dice Pombo, cada palabra es un camino que nos ayuda a entender la realidad y, si esa palabra se pierde, perdemos la realidad".

Siempre con el recuerdo de Cervantes en mente: "Es el que nos ha hecho grandes"

Un acto que no es un cualquiera para el habitante de la ciudad complutense. Cervantes, alcalaíno, lo es "todo" en esta ciudad y desde 1976 se lleva entregando este premio para homenajear su figura. "Cervantes es el hombre que nos ha hecho grandes, que nos ha puesto en el punto de mira, si no nadie se acordaría de nosotros", nos comentó Raquel.

La Plaza de San Diego se llenó "hasta la bandera" en este Premio Cervantes. / Juan Luis Martín

"Junto a Cisneros, diría que es el hombre más importante de nuestra historia. Hablamos de Cervantes, poca broma. Hay que homenajearle y recordarle todas las veces que haga falta", afirmaba Lucas. Como decimos, el alcalaíno no se olvida de Cervantes y por eso se muestra tan orgulloso y feliz de que anualmente se celebre esta ceremonia en la que se "homenajea con el máximo galardón de la literatura en castellano", como ha comentado el propio rey Felipe VI.

Álvaro Pombo, un novelista entregado a "la verdad"

El héroe de las mansardas de Mansard, El metro de platino iridiado, Donde las mujeres o La fortuna de Matilda Turpin son algunas de las principales obras de Álvaro Pombo que le han hecho recibir este prestigioso galardón.

Un novelista que, como ha indicado el propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "su mayor compromiso ha sido el de hacer entender la realidad y decir la verdad. La literatura nos ofrece la posibilidad de una vida diferente, gracias por sus libros, Álvaro".

Un escritor que para una joven alcalaína como Luisa, de tan solo 25 años, y estudiante de la UAH "empecé a leerme El temblor del héroe porque me dijo mi paadre que me encantaría y desde ahí me he leído tres obras más. Te engancha por su manera de contar las cosas y las historias".

Un Álvaro Pombo que ha recibido un sinfín de elogios durante este acto e incluso el Rey Felipe VI se ha atrevido a compararle físicamente con el Quijote: "La edad le ha hecho tener un noble aspecto quijotesco".