¿Quién es la persona más famosa de Alcalá de Henares, según la Inteligencia Artificial?

Alcalá de Henares es Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde el 2 de diciembre de 1998. Se trata de un destino turístico imprescindible de la Comunidad de Madrid, que cuenta con excelentes comunicaciones, tanto al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que está a poco más de 14 kilómetros, o del centro de la capital, a apenas 30 kilómetros.

La ciudad complutense es conocida por ser cuna del nacimiento de uno de los escritores más importantes del Siglo de Oro español: Miguel de Cervantes.

Pero, ¿es realmente el autor de El Quijote la personalidad más famosa de Alcalá de Henares?

Le hemos preguntado a ChatGPT, una de las herramientas de Inteligencia Artificial más utilizadas del mundo, para que nos presente su propio ránking de las personas más conocidas de Alcalá de Henares y así dilucidar quién merece el galardón como el más famoso de todos los tiempos.

En esta particular lista hay nombres que todos echamos en falta. Sin embargo, ellos son las personas más influyentes de Alcalá de Henares según la IA.

Según ChatGPT, Daniel Diges es una de las cinco personas nacidas en Alcalá de Henares más influyentes. Cantante, actor y presentador, se hizo famoso internacionalmente por su participación en el Festival de Eurovisión 2010 en Oslo (Noruega).

Además de su carrera como compositor e intérprete, "es una figura destacada en el teatro musical español, con papeles protagonistas en obras como Los Miserables, We Will Rock You, Mamma Mia!, y El Médico.

Para la Inteligencia Artificial, Nacho Fernández es otro de los vecinos de Alcalá de Henares más conocidos. Futbolista internacional, ha desarrollado toda su carrera profesional en el Real Madrid, donde ha ganado múltiples títulos: Champions League, Ligas, Supercopas... De acuerdo a ChatGPT, "es un símbolo de constancia y profesionalismo, además de ser muy valorado por su versatilidad defensiva (puede jugar en varias posiciones)".

Azaña fue presidente de la Segunda República en dos periodos (1931 y 1936-1939). "Defensor del laicismo, la reforma educativa, y el derecho civil frente al militarismo, Azaña es una figura clave en la historia política de España. También fue ministro de la guerra y un importante ensayista y orador. Su figura sigue siendo objeto de debate, pero es indudablemente influyente", dice de él la IA.

La hija pequeña de los Reyes Católicos, Catalina de Aragón nació en Alcalá de Henares. Se convirtió en reina consorte al contraer matrimonio con el rey Enrique VIII. Sobre por qué es una de las personas más famosas de la ciudad complutense, "Su relación y posterior anulación desencadenaron uno de los mayores cambios religiosos en Europa: la separación de la Iglesia de Inglaterra del Vaticano, conocida como el Cisma Anglicano. Catalina fue conocida por su inteligencia, firmeza y gran educación. Defendió sus derechos como esposa legítima hasta el final y es muy respetada en la historia inglesa".

Según la IA, Miguel de Cervantes es el más famoso de Alcalá de Henares, ya que es "considerado el escritor más destacado de la literatura española y autor de la célebre obra Don Quijote de la Mancha, una de las más influyentes de la historia de la literatura mundial. Nació en esta ciudad el 29 de septiembre de 1547,aunque la fecha exacta de su nacimiento es incierta; su bautizo se celebró el 9 de octubre en la antigua iglesia de Santa María. Su casa natal, situada en la calle Mayor, es actualmente un museo dedicado a su vida y obra".