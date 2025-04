La ciudad a media hora de Madrid que es la escapada perfecta para huir del ritmo frenético de la capital

La DGT prevé 15,8 millones de desplazamientos durante las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, muchas personas esperan a última hora para elegir el destino y escapar del estrés de la rutina.

Alcalá de Henares, situada a tan solo 35 kilómetros de Madrid, es una ciudad cargada de historia, arte y cultura.

Famosa por ser la cuna del célebre escritor Miguel de Cervantes, Alcalá ha mantenido su encanto medieval mientras abraza su modernidad. Con la llegada de Semana Santa, te invitamos a descubrir los principales atractivos de esta ciudad, que ofrece una mezcla única de monumentos, gastronomía y ambiente acogedor.

Desde la casa natal de Cervantes hasta la Universidad, pasando por sus plazas y monumentos, Alcalá ofrece una experiencia turística completa que te permitirá conocer a fondo la esencia de este lugar.

Ya por interés en la historia, el teatro, o simplemente pasear por sus hermosos rincones, Alcalá tiene mucho que ofrecer. Sin duda, es un destino imprescindible para los amantes de la cultura y la historia de nuestro país.

La renovada Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares llegará el próximo 2026. / AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

La casa de Cervantes

No se puede decir que se ha visitado Alcalá si no has pasado por la Casa Natal de Miguel de Cervantes, ubicada ene la calle Mayor. En este edificio renacentista nació el autor de Don Quijote de la Mancha en 1547. La casa alberga un museo que ofrece una visión fascinante de la vida y obra de Cervantes.

A través de exposiciones interactivas, los visitantes pueden explorar su legado literario, aprender sobre su contexto histórico y admirar diversas ediciones de su obra más famosa. La Casa Natal de Miguel de Cervantes es un homenaje a uno de los escritores más influyentes de la historia de la literatura.

El casco histórico

El centro histórico de Alcalá es un lugar lleno de encanto y belleza, con calles empedradas, plazas llenas de vida y edificios de gran valor histórico. La plaza Cervantes es el corazón de la ciudad, donde se celebran eventos y mercados.

A su alrededor, se encuentran algunos de los monumentos más representativos , como la Iglesia Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor, una obra maestra del gótico, y la Catedral Magistral de Alcalá, que data del siglo XV y es uno de los pocos ejemplos de catedral colegiata en España.

Parque de los Correos es otro de los lugares ideales para pasear y disfrutar de la vista panorámica de la ciudad. En este espacio verde se pueden hacer rutas de senderismo y disfrutar de la tranquilidad que ofrece este pulmón de Alcalá.

Referente académico: la Universidad de Alcalá

Fundada en 1499, la Universidad de Alcalá es uno de los principales símbolos de la ciudad.

Su impresionante fachada renacentista, que da acceso a la Plaza de San Diego, es solo una de las maravillas que puedes descubrir. La Universidad es famosa por si arquitectura, que incluye el Hospital de Antezana, y por su legado académico, que sigue siendo relevante hasta el día de hoy.

Cada año, Alcalá celebra el Certamen Internacional de Hacer Teatro en su Universidad, donde se presentan numerosas obras de teatro, tanto locales como internacionales, que atraen a una gran audiencia

Gastronomía: Sabor local y tradición

La gastronomía alcalaína es otro de los grandes atractivos de la ciudad. Desde tapas tradicionales a platos más elaborados, Alcalá ofrece una rica variedad de sabores.

Los pinchos de tortilla, el cocido madrileño y el bacalao al ajo arriero son algunos de los paltos que puedes probar en los restaurantes locales. Además, es famosa por sus rosquillas y dulces tradicionales, que son perfectos para disfrutar con un café en alguna de sus múltiples terrazas.