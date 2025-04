El ascenso tendrá que esperar: el Alcalá no pasa del empate frente al Rayo Vallecano B

El ascenso a Segunda Federación tendrá que esperar. El Alcalá no pasó del empate frente al Rayo Vallecano B (1-1) y no pudo certificar el campeonato del grupo VII de Tercera RFEF. Etienne Eto'o adelantó al filial desde los once metros y Álvaro Portero hizo soñar a la parroquia alcalaína. El conjunto rojillo mantiene los 12 puntos de ventaja a falta de cinco jornadas.

Era una fecha marcada en el calendario. El Val presentaba una entrada digna de las grandes ocasiones. El club colgó el cartel de ‘no hay billetes’ y 7.000 almas arropaban al equipo para lograr el tan ansiado ascenso.

Día histórico en El Val / José Javier Viera

Llevado en volandas por la afición, que recibió al equipo con un espectacular mosaico, el Alcalá salió a morder en los primeros minutos y pudo abrir la lata con un remate de Sousa que detuvo Juanpe.

Eto'o adelantó al Rayo

El filial rayista, liderado por Etienne Eto'o, hijo del mítico delantero camerunés, no tardaría en responder. Juanchi dio el primer aviso y Marco forzó un penalti que transformaría Eto'o pese a que Pantoja adivinase las intenciones.

El tanto fue un jarro de agua fría para los de Vivar Dorado. Cuando el Alcalá atravesaba sus peores minutos, emergió la figura de Álvaro Portero. El delantero rozó el empate con una vaselina en un mano a mano que despejó Juanpe.

Poco a poco, el Alcalá fue encerrando a un Rayo Vallecano B que amenazaba con mucho peligro al contragolpe, pero el tanto se hacía de rogar y el 0-1 se mantuvo al descanso.

El partido continuó con el mismo guión en la segunda mitad. El equipo alcalaíno dominaba la posesión y los de Jorge Vallejo juntaban líneas para no conceder espacios y buscaban las transiciones.

Malote y Álvaro Portero probaron fortuna con dos lanzamientos que atrapó Juanpe e Izan generaba mucho peligro con sus internadas. Marco y Revu, imperiales en la zaga rayista, frenaban todos los ataques por dentro y el Alcalá comenzó a cargar el área desde los laterales.

El Alcalá se lanzó a por la remontada

Álvaro Portero acarició el 1-1 en un centro lateral que no remató por muy poco. Pero a la tercera no perdonó. En el minuto 65, el máximo goleador rojillo cargó un latigazo en el uno contra uno frente a Juanpe para firmar la igualada y desatar la locura en El Val.

La afición apretaba. Y el equipo se lanzó a por la remontada. La madera evitó el doblete de Álvaro Portero, Pablo perdonaba con un disparo que se marchaba desviado por muy poco y Juanpe le ganó la partida a Samu cuando se quedó solo en el área.

El Alcalá se volcó en los últimos minutos y tan solo unos centímetros separaron a Izan de la gloria. El Rayo tuvo la última con un disparo que obligó a Pantoja a intervenir con una gran estirada.

En la próxima jornada, el conjunto dirigido por Vivar Dorado tendrá una nueva oportunidad de conseguir el ascenso frente al Cala Pozuelo.