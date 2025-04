La borrasca Nuria pone fin al buen tiempo en Alcalá de Henares: vuelven las lluvias y los abrigos

Este miércoles, después de un arranque de semana primaveral, volverán las lluvias a la Comunidad de Madrid, junto a un descenso de las temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Así, el cielo estará poco nubosos pero se prevé lluvias y chubascos a partir de mediodía en Alcalá de Henares.

La llegada de la borrasca Nuria a la península, la decimocuarta de la temporada y nombrada por AEMET, dejará desde hoy precipitaciones, que irá acompañados de rachas de viento de hasta 20 km/h y un descenso generalizado de las temperaturas. El termómetro marcará este jueves 14 grados, lo que contrasta con los más de 20 grados de los últimos días de marzo.

El mayor susto por el agua se lo llevaron en una boda

Alcalá de Henares estuvo en alerta durante casi todo el mes de marzo por la crecida del río Henares, lo que obligó a las autoridades a poner en marcha una serie de medidas para evitar tragedias.

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), 11/03/2025.- Prohibido el paso en un puente en Alcalá de Henares (Madrid), debido a las crecida del caudal del río Henares con las últimas lluvias. EFE/ Fernando Villar / FERNANDO VILLAR / EFE

Además de intensificar la vigilancia, tanto de Policía Local, Protección Civil y Bomberos tuvo que llevar a cabo una revisión de infraestructuras "críticas" y recomendó evitar desplazamientos por zonas cercanas al río. Pero un desbordamiento "afectó aparte del párquing de Nuevo Alcalá, por lo que tuvimos que desalojarlo", explicó a este periódico Orlena de Miguel, concejala de Seguridad en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Además, la Unidad de Rescate Acuático de Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvo que intervenir este domingo para liberar a un grupo de animales atrapados por el agua en una finca de la ciudad. Se consiguió así que ninguno de ellos sufriera algún tipo de daño.

Casi quedaron atrapados en la fiesta

Un centenar de asistentes a un enlace matrimonial, que se celebró en una finca de Alcalá de Henares, tuvieron que abandonar el convite para evitar quedar incomunicados debido al anegamiento de los accesos al recinto.

Como confirmaron a este periódico, gracias a la rápida intervención de la Policía Local, no se produjeron daños personales ni materiales, aunque el camino fue cerrado de inmediato por la imposibilidad de circular con vehículos. No obstante, la AEMET no ha activado ninguna alerta en Alcalá de Henares y no se esperan fuertes lluvias que puedan afectar de nuevo al caudal del río Henares a su paso por la ciudad.