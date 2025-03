Nuevo rico en Alcalá de Henares: un único acertante gana un millón de euros en el sorteo de Euromillones

El Euromillones ha dejado un nuevo millonario en Alcalá de Henares. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el despacho receptor de lotería 98.315 de la calle Santa Fe, en el barrio de Reyes Católicos. El código ganador fue el MRL66162.

De esta forma, la localidad alcalaína continúa su idilio con los sorteos. El premio se suma al entregado el pasado 20 de marzo y a los repartidos en la Lotería de Navidad.

Carmela Rocha, la gerente del despacho, atiende a La CRónica de Alcalá para mostrar su enorme felicidad por repartir el premio: "La alegría es enorme. Estamos muy contentos. Cuando fui a abrir a las 8:30, me lo dijo un comerciante y no me lo creía. Lo fui a comprobar en la página de Loterías y Apuestas del Estado y fue una ilusión tremenda. No es el primer gran premio que repartimos".

Carmela también ha tenido la suerte de entregar grandes premios tanto en La Primitiva como en Euromillones. Y sueña con tener la fortuna de repartir 'El Gordo': "Este año nos quedamos a un número de darlo. Es el gran objetivo que tenemos todas las administraciones y nos haría muchísima ilusión", declara.

El despacho receptor de lotería 98.315 de la calle Santa Fe reparte un millón de euros / EPE

No obstante, pese a la alegría por otorgar El Millón, Carmela aún no conoce al afortunado: "No ha venido nadie. A lo mejor aún no sabe que le ha tocado o ha ido directamente al banco a cobrarlo. Pero estoy convencida de que el dinero se ha quedado en el barrio".

¿Cuánto se queda Hacienda?

Los primeros 40.000 € están exentos de impuestos y el premio es íntegro para la persona premiada. El resto tiene un gravamen especial del 20%.

Por ejemplo, si ganas 1.000.000 €, pagarás impuestos por 960.000 €, lo que equivale a 192.000 € de retención. Por lo tanto, el ganador recibirá 808.000 €.