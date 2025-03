El Ayuntamiento y Alcalá es Música llegan a un acuerdo para celebrar la fiesta de la música en 2025

Alcalá de Henares sí sonará en 2025. El pasado 5 de marzo se anunció la cancelación de Alcalá Suena en 2025 por "criterios técnicos y jurídicos". Sin embargo, el Ayuntamiento y Alcalá es Música han llegado a un acuerdo para celebrar la "fiesta de la música".

La asociación explica en un comunicado que se establecerá "un espacio de diálogo abierto a músicos y vecinos para definir el nuevo modelo de festival". En el proceso se establecerán unas bases para mantener "el espíritu" y la "base del éxito" de Alcalá Suena, que congrega a más de 20.000 espectadores y músicos emergentes y locales con una selección diversa de estilos musicales.

No obstante, Alcalá Suena no se celebrará en junio al "no ser posible la resolución administrativa en este periodo de tiempo" y, presumiblemente, será en el mes de septiembre.

Alcalá Suena estaba compuesto por más de 60 grupos y lugares como el Parque O'Donnell, la Plaza San Diego, la Plaza Cervantes o el Teatro Salón Cervantes acogían actuaciones de bandas locales de diversos estilos como indie, pop, jazz, rock, metal o blues. Como novedad, este año los conciertos también se celebrarán en los distritos periféricos para "mitigar las molestias de este festival para los vecinos del centro de la ciudad".

Además, se usará un "modelo de contratación acorde a las instrucciones de la intervención municipal mediante un concurso público abierto". La forma del contrato fue el gran motivo por el que el Ayuntamiento decidió cancelar el festival: "La normativa europea establece que las prórrogas en contratos públicos deben cumplir requisitos específicos, y en este caso no era posible seguir adelante sin vulnerar la legislación. El Ayuntamiento ha explorado distintas alternativas para garantizar la continuidad del festival, pero siempre dentro del marco legal", señalaron desde el Consistorio.

Por último, Alcalá es Música agradece la colaboración al Ayuntamiento por mostrarse abierto al diálogo y buscar alternativas y el apoyo de todos los grupos municipales.