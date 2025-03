Alcalá de Henares cierra accesos en zonas inundables por la crecida del río Henares

Ante el aumento del caudal del río Henares a su paso por Guadalajara y las intensas lluvias registradas en las últimas horas, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha ordenado el cierre inmediato de pasos y accesos en zonas inundables como medida de prevención y seguridad para la ciudadanía.

Se ha cerrado el Puente del Zulema y diversas pasarelas peatonales en las áreas más afectadas, además de las proximidades del Arroyo Camarmilla a su paso por Alcalá de Henares

Según informaron fuentes de emergencias del Ayuntamiento, el incremento del caudal ha provocado que el río supere su nivel habitual, generando anegamientos en diversas áreas cercanas a la ciudad. Por este motivo, se ha procedido a restringir el acceso a diferentes puntos críticos, entre ellos los pasos subterráneos y viales próximos al río Henares, así como las sendas y caminos ribereños en entornos como el Parque Natural de Los Cerros y la Isla del Colegio. También se ha cerrado el Puente del Zulema y diversas pasarelas peatonales en las áreas más afectadas, además de las proximidades del Arroyo Camarmilla a su paso por Alcalá de Henares.

Las mismas fuentes han señalado que se hace un llamamiento a la prudencia y se insta a los vecinos a evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas. Asimismo, han recordado la importancia de no cruzar pasos anegados, no intentar atravesar acumulaciones de agua y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. También se recomienda no estacionar vehículos en áreas susceptibles de inundación.

Los equipos de Protección Civil, Policía Local y Bomberos están desplegados para monitorizar la situación y actuar en caso de emergencia. Desde el Ayuntamiento recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales. Para cualquier emergencia, pueden contactar con el 112 o con la Policía Local en el 092.

Previsión del tiempo en Alcalá de Henares

La Agencia de Seguridad de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha activado la fase de emergencia en la situación operativa 0 del Plan de Inundaciones de la región (INUNCAM) ante las precipitaciones que se han producido y algunos desbordamientos puntuales en zonas rurales.

Esta fase de emergencia, que abarca a toda la región y que se inicia una vez las precipitaciones o las posibles inundaciones son inminentes o ya han comenzado, supone aumentar un nivel respecto a la fase de preemergencia que fue activada en el día de ayer ante el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias localizadas en la sierra.

Un aviso que se mantiene a partir de las 12 horas del viernes.

Ante esta situación, la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid recomienda evitar zonas inundables, evitar pasar en coche o cruzar por los cauces de los ríos o balsas de agua y que estén atentos a las informaciones y actualizaciones informativas que se puedan producir.

El principal objetivo del Inuncam es hacer frente a todas aquellas situaciones de emergencia por riesgo de inundaciones.