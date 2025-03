Alcalá de Henares no sonará en 2025: cancelada la décima edición del festival de música

Alcalá de Henares no celebrará la décima edición del Festival Alcalá Suena en 2025.

La asociación Alcalá es Música, organizadora del evento, ha explicado que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha decidido no renovar el contrato: "Aludiendo criterios técnicos relativos a jurisprudencia europea de enero de 2025 aplicada en la República Checa, relativa al uso de código open source en lugar de código privativo en contratos negociados sin publicidad, el Ayuntamiento ha decidido no prorrogar el contrato de Alcalá Suena con la asociación Alcalá es Música, y por ende cancelar el festival", declaran.

Por su parte, el Ayuntamiento ha explicado que el motivo de la decisión se debe a criterios técnicos y jurídicos: "La normativa europea establece que las prórrogas en contratos públicos deben cumplir requisitos específicos, y en este caso no era posible seguir adelante sin vulnerar la legislación. El Ayuntamiento ha explorado distintas alternativas para garantizar la continuidad del festival, pero siempre dentro del marco legal", afirman.

Se trabaja en un nuevo festival

El Festival Alcalá Suena estaba compuesto por más de 70 conciertos de 60 grupos. Lugares como el Parque O'Donnell, la Plaza San Diego, la Plaza Cervantes o el Teatro Salón Cervantes acogían actuaciones de bandas locales de diversos estilos como indie, pop, jazz, rock, metal o blues.

No obstante, aunque no se celebrará en el formato y fechas de la última década, el Ayuntamiento ha anunciado que trabaja en un nuevo festival para dar visibilidad a los artistas locales y emergentes: "La música en Alcalá no pertenece a una sola entidad, sino a toda la ciudad y sus músicos, que tendrán cabida en esta nueva propuesta cultural. Se mantiene la mano tendida para dialogar con todos los músicos y agentes culturales interesados en seguir impulsando la música en nuestra ciudad”, ha manifestado Santiago Alonso, el concejal de Cultura.

Alcalá es Música ha finalizado su comunicado reivindicando la importancia del evento: "Este festival hace que para los músicos de aquí y muchos de los vecinos, las fiestas mayores no sean en la última semana de agosto, sino en el primer fin de semana de junio".

La asociación ha convocado una reunión abierta el lunes, 10 de marzo, para informar al respecto y definir las siguientes actuaciones. El encuentro tendrá lugar a las 20:00 horas en la peña el Juglar (Calle Fernán Falcón, CC Boisán Local 32).