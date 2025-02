Alcalá de Henares ya tiene por fin su nuevo cartel para la Semana Santa Complutense 2025

Alcalá de Henares ha presentado este miércoles su nuevo cartel para la Semana Santa Complutense tras la retirada del anterior por incumplir las bases del concurso.

La obra ‘Penitencia de los Nazarenos’ de Patricia Balsalobre Aparicio no cumplía con los requisitos porque la imagen era de un nazareno de Málaga y fue sacada del banco de fotos iStock, por lo que no cumplía la condición de “reflejar obligatoriamente la particular idiosincrasia de la Semana Santa de Alcalá de Henares".

Además, la fotografía fue tomada en 2019 por Marisa Murillo y se utilizó en 2024 para presentar un concierto de marchas granadinas, de forma que no cumplimentaba otro de los criterios: "La temática de los trabajos que se presenten deberán ser inéditos”.

El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, anunció la decisión de cambiar el cartel seleccionado tras consultar con el jurado y las Cofradías de la ciudad que la obra incumple varios apartados de las bases del concurso.

Por ello, se activó el proceso para elegir un nuevo cartel y el ganador ha sido Pedro Valero con su obra 'Doctrino'. En esta edición han participado más de 20 personas con más de 30 obras presentadas.

El cartel de la Semana Santa de Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Saldaña ha agradecido la colaboración de las Cofradías y el jurado en este proceso: “Alcalá de Henares tendrá un cartel a la altura del trabajo que durante todo el año realizan cofradías y hermandades, y de una Semana Santa Fiesta de Interés Turístico Nacional que muestra lo mejor de la ciudad a sus visitantes".

Pedro Valer, fotógrafo y aficionado al dibujo y la pintura, ha explicado que la fotografía del Cristo de los Doctrinos la hizo en la Semana Santa del año pasado: "Siempre me cautivó ese primer plano y tenía que plasmarlo en una pintura”, declaró

Por último, Gregorio Manzanares, presidente de la Junta de Cofradías, ha querido felicitar a Valero y al resto de participantes: "Como se podrá comprobar cuando se realice la exposición, es difícil elegir un cartel porque hay muy buenas obras, muy buenos artistas, muy buenos fotógrafos y muy buenos pintores. Somos nueve personas las que componemos el jurado y cuesta mucho elegirlo”.

¿Cuándo se celebrará la Semana Santa en Alcalá?

La Semana Santa se celebrará del 11 al 20 de abril de 2025. Se trata de una de las tres Fiestas de Interés Turístico Nacional alcalaínas, junto al Don Juan en Alcalá y la Semana Cervantina.

Como novedad, este año se llevará a cabo el proyecto del Centro de Interpretación de la Semana Santa, una instalación que a lo largo de todo el año difundirá la historia de esta tradición alcalaína.

Además, se explicarán las peculiaridades y el patrimonio de las cofradías y las hermandades locales, algunas de las cuales tienen sus raíces en el siglo XVI.