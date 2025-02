Telepizza repartirá pizzas gratis en Alcalá de Henares: cuándo y cómo conseguirlas

Los vecinos de Alcalá de Henares podrán disfrutar de pizzas gratuitas en los Telepizza de Juan de Austria y Puerta del Vado.

La pizzería ha lanzado esta iniciativa con motivo del Día Mundial de la Pizza para "reenamorar" a los clientes alcalaínos "volviendo a sus orígenes con experiencias culinarias únicas e inundando las calles de la ciudad con sus populares motos rojas".

Cuándo y cómo conseguir las pizzas gratuitas

Los restaurantes de Juan de Austria y Puerta del Vado contarán con la promoción hasta el jueves 6 de febrero. Los trabajadores de ambos establecimientos atienden a la CRónica de Alcalá para explicar el procedimiento: "Se repartirán 50 pizzas por orden de llegada de 18:30 a 19:30 hasta que se agoten existencias. Estarán disponibles las pizzas clásicas: barbacoa, jamón york y queso, cuatro quesos, pepperoni...", afirman a este diario.

Este lunes fue el primer día de la campaña y las existencias se agotaron en escasos minutos: "No lo sabía mucha gente y, pese a ello, las pizzas gratuitas se acabaron en pocos minutos. La gente entraba en el local al ver la publicidad y entraban con mucha emoción a recogerlas. Estos días estamos seguros de que se agotarán en muy poco tiempo", comentan.

Además, el Telepizza de José María Pereda se sumará este jueves a la promoción ofreciendo 50 porciones gratuitas.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Pizza?

El 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, una de las comidas más consumidas y amadas en todo el mundo debido a la diversidad de ingredientes con los que puede ser servida. Ahora bien, ¿por qué se celebra este día?

El 9 de febrero de 2017, el presidente de Islandia, Guoni Th. Jóhannesson aseguró en la red social Twitter (ahora conocida como X) que odiaba la pizza con piña: "Me gusta la piña, pero no en la pizza. No tengo el poder para crear leyes que prohíban a las personas poner piña en su comida. Me alegra no tener ese poder. Los presidentes no deberíamos tener poder ilimitado”, expresó.

Este tuit fue tan controversial que la UNESCO considero que lo más apropiado era que la pizza fuese declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Por ello, cada 9 de febrero las empresas de alimentación ofrecen promociones para celebrar la efeméride.