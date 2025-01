Joselu Sánchez, leyenda del Alcalá, nuevo entrenador del Real Madrid C

José Luis Sánchez Méndez, más conocido como 'Joselu', será el nuevo entrenador del Real Madrid C.

La leyenda del Alcalá reemplaza a Gómez-Rey con el objetivo de revertir la delicada situación que atraviesa el segundo filial madridista: el conjunto blanco está en puestos de descenso a Tercera Federación.

Su segundo será Mario Hernández, que fue asistente de Luis García en el Espanyol y en el Madrid C. Su figura se hizo viral en una entrevista prepartido debido al vocabulario tan técnico empleado a la hora de analizar el duelo (Espanyol-Eibar).

Uno de los jugadores más emblemáticos del Alcalá

Nacido en Guadalajara hace 47 años, 'Joselu' es uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del Alcalá. El eterno capitán militó durante 16 temporadas en el conjunto alcalaíno.

El alcarreño jugaba como central y se ganó al Municipal del Val gracias a su rendimiento y compromiso. De hecho, llegó a tener una peña con su nombre.

La Peña Joselu del Alcalá / Peña Joselu

'Joselu' se marchó entre lágrimas del club con una emotiva despedida: "Ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida. Me he dado cuenta que ya no puedo ayudar al equipo desde el césped. No puedo irme sin agradecer todo el cariño. Estoy eternamente agradecido", declaró.

Después de colgar las botas decidió iniciar su carrera en los banquillos. Y, tras clasificar al Azuqueca a los playoffs de ascenso a Segunda B, volvió a su casa dos años más tarde (2016/17).

El Alcalá de 'Joselu' luchó por el ascenso durante toda la temporada, pero se 'desinfló' en los últimos partidos con cuatro derrotas consecutivas y quedó octavo. Al finalizar la temporada, el histórico central decidió abandonar el equipo rojillo.

Desde entonces ha dirigido al AD Torrejón y al CD Ursaria, con el que disputó la Copa del Rey y ascendió a Segunda RFEF tras eliminar, precisamente, al Real Madrid C.