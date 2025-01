Estos son los alumnos con mejor expediente académico galardonados por la Universidad de Alcalá (UAH)

La Universidad de Alcalá ha premiado este martes a los mejores alumnos del curso 23/24 con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de los universitarios.

Además, la institución, con más de medio siglo de historia, ha reconocido a Verónica Peinado, una antigua alumna que trabaja en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) y ha impartido la conferencia 'Cómo llegué a Marte'.

La Universidad de Alcalá premia a sus mejores alumnos con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino / José Javier Viera

Los alumnos Números Uno (mejor expediente de cada grado académico) fueron los siguientes:

Facultad de Filosofía y Letras

Cristina Asensio - Comunicación Audiovisual

Pedro Berdugo - Lenguas Modernas y Traducción

Sergio Ángel Berzal - Historia

Andrea Durán - Estudios Hispánicos

Pilar Moracho - Lenguas Modernas y Traducción

Alba del Rey - Estudios Ingleses

Facultad de Educación

Miriam Rodríguez - Educación Infantil

Andrea Villanueva - Educación Primaria

Facultad de Derecho

Sara Llera - Derecho y ADE

Facultad de Ciencias

Lucía Balas - Biología Sanitaria

Cecilia Canalejas - Ciencias Ambientales

Ana Mariscal - Biología

Paula Rodríguez - Ciencias y Tecnologías Forenses

David Sánchez- Química

Facultad de Medicina

Mario Blas - Medicina militar

Julián Manuel Cebrián - Medicina

Ana Martínez - Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Luis Miguel Moreno - Enfermería

Sergio Valle - Enfermería

Facultad de Farmacia

Elisa Cuesta - Farmacia

Facultad de Económicas

Marta Berigüete - Economía y Negocios Internacionales

Sara Llera - ADE Mario López- Contabilidad y Finanzas

Ismael Sanchez - Turismo y ADE

Sofía Sotos - Economía

Escuela Politécnica

José Berriales - Ingeniería Telemática

Gael Caso - Ingeniería Industrial

Víctor Herguedas - Ingeniería de Sistemas de Información

Carlos Hernández - Telecomunicaciones

Jesús Ángel Del Hoyo - Informática

Alba de López - Ingeniería Electrónica Luis López- Ingeniería de Computadores

Mario Robles - Tecnología de Telecomunicación

Arquitectura

Fermín Jiménez - Arquitectura y Urbanismo

Daniel Juárez - Arquitectura Técnica y Edificación

Centro Universitario Cardenal Cisneros

Paula Campillo - Educación Infantil

Inés Escalada - Educación Primaria Bilingüe

Carlota García - Educación Infantil Bilingüe

Estela García- Educación Primaria

Míriam González - Educación Social

Irene Herrera - Psicología

Ester Moreno - Educación Primaria

Conferencia 'Cómo llegué a Marte'

Verónica Peinado repasó su etapa en la Universidad de Alcalá. “Nunca pensé que trabajaría en el espacio. Desde pequeña vi que lo que más me gustaba eran las matemáticas y decidí hacer una ingeniería de telecomunicaciones. Me tocó elegir la carrera en el año 2000. Mi desconocimiento era total, pero era un reto que tenía futuro. Era una buena alumna, pero suspendí varias asignaturas en el primer cuatrimestre”.

“Yo tenía una beca y me lo jugué todo en el examen de cálculo, una asignatura muy temida. Y conseguí sacarla. En la Universidad hay que buscar soluciones a los problemas”, recordó.

“Disfruté mucho en la Universidad. En especial, haciendo programación. Comencé una beca haciendo astrobiología y, al escuchar que había proyectos en Marte, todo me sonaba a ciencia ficción. No sabía si iba a estar a la altura. Tenía que trabajar codo con codo con la NASA, pero la oportunidad era tan increíble que no dudé en aceptarla”, añadió

Finalmente, la exalumna alentó a todos los estudiantes a luchar por sus sueños: “Empecé en la investigación espacial por casualidad. Y he tenido mucha suerte porque he descubierto algo que me apasiona. Tenemos que buscar oportunidades y no asustarnos por aceptar nuevos retos. Espero que mi historia ayude a la gente que no sabe qué hacer porque todo el mundo puede descubrir su pasión”.

El rector de la Universidad, José Vicente Saz, elogió a los alumnos y ensalzó la historia de la UAH para poner fin a un acto clausurado con el himno universitario Gaudeamus igitur.

¿Por qué se celebra Santo Tomás de Aquino?

Santo Tomás de Aquino es patrón de los universitarios, escolares, académicos, libreros, fabricantes y teólogos. El día elegido para conmemorar esta festividad coincide con la fecha en la que sus reliquias se trasladaron a la catedral de Toulouse (Francia) un 28 de enero.