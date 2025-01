Carlos Pérez, estudiante de la Universidad de Alcalá, ganador del premio a la mejor fotografía de aves

Carlos Pérez, estudiante de primero del Grado de Biología en la Universidad de Alcalá de Henares, ha ganado el concurso de fotografía FotoAves 2024.

El galardón, convocado por la Sociedad Española de Ornitología/BirdLife, reconoce a la mejor fotografía de aves en España.

La imagen ganadora se compone de un bando de golondrinas comunes que, tras la época de reproducción, frecuentaban el palacio de su amigo José como dormidero. "Todas las noches acudían al atardecer y comenzaban a posarse en las ventanas. Decidí utilizar un objetivo angular para capturar toda la escena, esperando al momento justo para captaralgún individuo en vuelo", explica Carlos.

La fotografía premiada / Universidad de Alcalá

"Ha sido una alegría y una gran satisfacción recibir este premio. Esta foto la hice en casa de uno de mis mejores amigos, por lo que me hizo todavía más ilusión. Ver cómo las horas de esfuerzo y de estudio, tanto de técnica fotográfica como de comportamiento animal, se ven recompensadas con un reconocimiento así, me resulta muy gratificante y me motiva a seguir disfrutando de esta pasión", afirma.

Un amante de la naturaleza

La pasión por la naturaleza le viene desde bien pequeño: "Mis padres siempre me han llevado al campo, a pasear por la naturaleza. Con cuatro años me regalaron una pequeña cámara compacta y, desde entonces, la afición tanto por la naturaleza como por la fotografía no ha parado de crecer", afirma Carlos.

Con tan solo 8 años obtuvo su primer premio. Fue el ganador más joven de la historia del prestigioso certamen Wildlife Photographer of the Year, convocado por el Museo de Historia Natural de Londres.

El Grado de Biología, clave en sus fotografías

Para él, sus estudios universitarios son imprescindibles para hacer fotografías. El Grado de Biología le permite entender los comportamientos, el hábitat y los ritmos diarios de los animales para poder decidir cuándo y cómo salir a hacer fotos.

Y sueña con convertirse en un fotógrafo profesional: "Aunque sé que es difícil, voy a esforzarme para intentarlo", admite.