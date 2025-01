La Policía apunta al ajuste de cuentas en el asesinato del feriante de Alcalá y los vecinos "no dan crédito"

En Alcalá de Henares nadie se explica el homicidio de Jesús, el vecino de El Chorrillo que este lunes fue asesinado a plena luz del día en la calle Los Hueros.

Ningún vecino es capaz de entender el cómo y el porqué del crimen. No hubo testigos ni ruidos. Solo el cuerpo tendido en un callejón del barrio tras recibir seis disparos mortales con un arma con silenciador, según las primeras investigaciones de la Policía Nacional.

El callejón donde ocurrió el asesinato / J.J. Viera

24 horas después, los vecinos consultados por la CRónica de Alcalá siguen sin dar crédito a lo ocurrido. “Estamos todos en shock. Es todo muy raro. Aquí no suele pasar nada. Es un barrio muy tranquilo”.

El crimen ocurrió sobre las 8:30 horas de la mañana en las inmediaciones del Bar Moya. La víctima es Jesús. Muy conocido en el barrio. Tenía 49 años y trabajaba como feriante. Era cliente habitual del establecimiento:

“Vivía en el bloque de arriba y venía de vez en cuando. Era una persona encantadora. Nunca ha tenido problemas con la bebida ni nada por el estilo. Siempre pedía una infusión o un refresco”, explican a este diario.

El crimen tuvo lugar en la calle de Los Hueros / J.J. Viera

Ninguna persona fue testigo del asesinato

Cerca del lugar de los hechos hay un colegio y varios negocios. Pese a que el asesinato ocurrió a primera hora de la mañana, cuando los locales empiezan a subir sus persianas y los alumnos entran al colegio, nadie presenció el homicidio.

“Es increíble que este tipo de cosas pasen a plena luz del día. Por suerte ningún niño del colegio vio nada porque es algo que impacta mucho. Yo vi a muchos policías, pero no escuché nada”, nos cuenta una empleada de una frutería cercana.

Los trabajadores de la gasolinera más próxima al lugar del crimen, y donde el fallecido solía repostar, cuentan la misma versión. “Llevo 11 años trabajando aquí, y lo conocíamos. Era cliente habitual y muy buena persona. Nos enteramos porque un agente pidió las cámaras de seguridad. El arma tenía silenciador y desde dentro no se escuchó absolutamente nada. Mis compañeros de fuera escucharon ruidos”.

No solo ninguna persona vio cómo Jesús fue asesinado en su barrio, sino que nadie oyó nada que pudiera presagiar un homicidio. “Oímos algo parecido al impacto de una chapa. Como si se hubiese caído una valla". Ese fue el único sonido que dejó el asesinato.

Un ajuste de cuentas, la principal hipótesis que baraja la Policía

La principal hipótesis del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid y de los vecinos preguntados por la CRónica de Alcalá es un ajuste de cuentas por una posible deuda. Algo que descoloca a los habitantes del barrio.

“No me cuadra para nada que sea por eso. La familia no da ese perfil. La mujer viene mucho al negocio y son encantadores. Todos los vecinos tenemos la misma versión: era una persona maravillosa”, afirma la propietaria de un salón de uñas.

“¿Por una deuda alguien es capaz de matar? No tiene sentido y nadie da crédito. Aún lo estamos asimilando. Yo vivo en el piso de arriba y ellos llevan toda la vida en el barrio y siempre han sido muy educados. Son muy humildes y trabajadores”, manifiesta una vecina que vive en el mismo bloque del fallecido.

El edificio donde vivía el fallecido / J.J. Viera

Ni viviendo a escasos metros lograron ser testigos. Los vecinos del edificio se enteraron de lo sucedido al ver a la Policía Nacional rodeando su vivienda: “Yo estaba en casa cuando pasó. Pero no se escuchó nada. Fui a abrir la ventana para saber si hacía frío y me extrañó ver a tantos policías. Cuando me enteré de la noticia me quedé helada. Todavía no he podido ver a la familia para darles el pésame”.

Se investiga quién está detrás del asesinato de Jesús

La Policía Nacional sigue investigando. Aún se desconoce la identidad del presunto asesino. Agentes y sanitarios del Summa-112 han entrado en el edificio del fallecido. Pero, a priori, se trataría de una urgencia médica que no tiene nada que ver con el caso.

Según las primeras investigaciones, la víctima habría aparcado su furgoneta cerca de su casa y, cuando se dirigía a su portal, un hombre que llegó en otro vehículo le asestó seis disparos con silenciador. El autor del crimen huyó del lugar en el mismo coche, que le esperaba en la cercana avenida de Daganzo.

22 homicidios en Madrid en 2024, la cifra más baja de la historia

El asesinato en Alcalá de Henares es el primer crimen del año en la región. La Comunidad de Madrid registró 22 homicidios en 2024, entre ellos cuatro mujeres por violencia de género y ninguno por bandas juveniles violentas. Se trata de la cifra más baja de la historia desde que hay datos.