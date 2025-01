Matan a un hombre de 49 años de un disparo en el cuello en plena calle en Alcalá de Henares

La Policía Nacional investiga el homicidio de un hombre que ha aparecido muerto en la mañana de este lunes con heridas de arma de fuego en Alcalá de Henares. Al menos uno de esos disparos ha alcanzado el cuello de la víctima.

Los hechos han sucedido en torno a las 8:30 horas, cuando la Sala del 091 ha recibido un aviso informando de la aparición de un varón en la calle complutense de Los Hueros con varias heridas de bala, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de Policía Científica y del grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación. También sanitarios del Summa-112, que han confirmado, sin manipular el cadáver, el fallecimiento del varón.

Según fuentes policiales consultadas por la CRónica de Alcalá, la víctima es un "hombre de nacionalidad española con 49 años".

El homicidio tuvo lugar en las inmediaciones del Bar Moya. El propietario no ha querido entrar en detalles y declara a la CRónica que no vio nada: "Escuché ruido pero no le dí importancia. Pensaba que eran niños jugando".

Trabajadores de la gasolinera Cepsa, próxima al lugar de los hechos, apuntan que se enteraron "porque un agente pidió las cámaras de seguridad".