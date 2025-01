Alcalá de Henares, una ciudad de cine: ¿Qué películas se han rodado en ella?

Alcalá de Henares es una ciudad de cine. Su recinto histórico perfectamente conservado, los yacimientos romanos y la gran variedad de espacios naturales y urbanos de diferentes épocas han atraído a directores de todo el mundo.

La localidad alcalaína se ha convertido en escenario de películas y series conocidas a nivel internacional. Sus rincones emblemáticos lucen en la gran y pequeña pantalla como auténticas estrellas del séptimo arte.

¿Dónde se graban las escenas?

Los escenarios más utilizados son la Plaza Cervantes, el Colegio Mayor de San Ildefonso, el Palacio Arzobispal, la Calle Mayor, el Ayuntamiento, la Catedral y el Teatro Salón Cervantes.

Puede decirse que es un gran plató de rodaje, a tan solo 30 kilómetros de la capital y a 15 del Aeropuerto de Barajas, que cuenta con otras ventajas como la dotación de servicios de una gran ciudad, la colaboración ciudadana y la Oficina de Rodajes, servicio municipal de apoyo a productoras cinematográficas y de televisión.

Los Intereses Creados, la primera película

Los Intereses Creados, escrita y dirigida por Jacinto Benavente, fue la primera película rodada en Alcalá de Henares en 1918 con el Palacio Arzobispal como telón de fondo. En 1925, José Buchs volvió a elegir la ciudad para su película El Abuelo.

Este fue el inicio del idilio entre el cine y Alcalá de Henares. A partir de entonces la ciudad puede presumir de contar con un gran rodaje al año, exceptuando el periodo de la Guerra civil española. Esta relación perdura hasta el día de hoy. Son ya más de 200 los títulos que han elegido a la ciudad complutense como escenario.

Espartaco, una de las películas más destacadas

La década de los sesenta fue la de mayor esplendor. Se rodaron más de 30 películas en la ciudad, destacando sin lugar a dudas Espartaco (1960), con la puerta de Madrid recibiendo a las victoriosas legiones de esclavos, y El Tulipán Negro (1963), con Alain Delon paseando por el Colegio de Málaga, pero sin olvidar otras como La verbena de la Paloma, Sor Citroën o Cervantes, una superproducción del estadounidense Vincent Sherman que eligió la Casa Natal y el Colegio Mayor de San Ildefonso como decorados.

Vicente Escrivá descubre Alcalá de Henares en los setenta con películas como La curiosa, Lo verde empieza en los Pirineos, Polvo eres y La lozana andaluza.

Películas como Gay Club (1981), El caso Almería (1983) o Matador (1986) de Pedro Almodóvar también se rodaron en la ciudad. Aunque España despertaba del letargo franquista en los años 80, tampoco faltaron aquellas que recordaban la dictadura como Soldadito Español (1988) o Dragón Rapide (1986).

Matador de Pedro Almodóvar / Alcalá Film Office

Caso Cerrado (1985) y las dos partes de El Lute (1986/1987) se rodaron en la antigua cárcel de hombres, actual Parador de Turismo. También utilizaron durante aquella época la ciudad otras películas muy diferentes como Suéltate el pelo de David Summers y Los Hombre G y Las cosas del querer de Jaime Chávarri.

Entre las rodadas en la década de los 90 destacan títulos comoTaxi, Los años bárbaros, Los amantes del Círculo Polar o Asfalto, entre muchas otras. No obstante, la que tuvo mayor repercusión a nivel internacional fue Abre los ojos de Alejandro Amenábar, quien rodó algunos de los planos en la antigua cárcel.

El cine en el nuevo milenio

En el nuevo milenio sobresalen entre todas las demás Los Fantasmas de Goya (2006) del oscarizado Milos Forman, que usó el Paraninfo de la Universidad como decorado, Las Trece Rosas (2006), donde utilizaron hasta cuatro espacios alcalaínos para rodar, Los Girasoles ciegos (2008) y La conjura de El Escorial (2008).

Las Trece Rosas utilizaron hasta cuatro espacios alcalaínos / Alcalá Film Office

Durante los últimos años ha disminuido el número de películas que toman a la ciudad complutense como protagonista. Lope (2010), The Vampire in the Hole (2010), La llamada (2016) y Que baje Dios y lo vea (2017) han sido algunas de ellas.

Alcalá de Henares ha sido el escenario de películas y largometrajes, pero también de anuncios, documentales, programas o conocidas series televisivas como La forja de un rebelde, La huella del crimen, Compañeros, Amar es para siempre, el Ministerio del tiempo, Entrevías, Estoy vivo y la célebre Cuéntame cómo pasó.