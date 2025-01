Oportunidad única en Alcalá de Henares: un piso de 149 metros cuadrados en pleno centro por menos de 280.000€

Desde la cabalgata de Reyes, Alcalá de Henares no ha cesado de estar en el boca a boca. Y no, no es porque descartase adelantarla por la previsión de lluvias sino porque se ha convertido en una de las ciudades madrileñas más versátiles que existe. El porqué recae en su extensa oferta de ocio sumada a su amplio catálogo cultural. De ahí que se haya convertido en uno de los lugares más codiciados para encontrar vivienda. Aunque esta tarea, por la alta demanda que existe, no resulta sencilla de satisfacer como en tantos otras ciudades. O, mejor dicho, no resultaba.

Y es que, cuando pensábamos que nada iba a poder superar al increíble piso de ensueño con piscina y solarium o la oportunidad irrechazable de un piso en el centro de Alcalá de Henares por solo 137.000 euros para entrar directamente a vivir, se presenta este impresionante dúplex de dos plantas ubicado en la codiciada zona de Juan de Austria en Alcalá de Henares que no solo te dejará boquiabierto ante la oportunidad, sino que te hará poner punto y final a la extenuante pesquisa.

Al fin y al cabo, con un precio de lo más atractivo -más aún, con su espectacular rebaja-, este dúplex de dos plantas reúne todos los requisitos para convertirse en la oportunidad que andabas buscando, ya sea como vivienda o como una inversión a la que puedes llegar a sacar mucho partido.

El dúplex cuenta con 149 metros cuadrados y un precio de lo más competitivo en el mercado

Disfruta de un increíble dúplex en Alcalá de Henares con esta increíble oferta / Tucasa

Al entrar en el dúplex, te darás cuenta de que está ideado para aprovechar al máximo cada metro cuadrado que lo conforma. En el primer piso, encontrarás la cocina, el salón y dos habitaciones (una de ellas con baño) mientras que, en la segunda planta, se sitúan los dos dormitorios restantes. Asimismo, cuenta con dos baños más.

Las habitaciones del dúplex de Alcalá de Henares destacan por ser amplias y muy luminosas / Tucasa

La vivienda incluye en el precio de venta una plaza de garaje con otra más opcional, con lo que te olvidarás de lo que era buscar piso.

Situación inmejorable

Otro de los grandes puntos a favor de esta vivienda ubicada en la zona de Juan de Austria es que está rodeada de todos los servicios necesarios para tu día a día. No tardarás más de unos pocos minutos en llegar al supermercado o al centro médico.

Más allá de un dúplex en Alcalá de Henares

Si bien su interesante distribución a lo largo de sus casi 150 metros cuadrados favorece que este dúplex destaque, la realidad es que ofrece muchas comodidades. Para empezar, la cocina viene completamente equipada y cuenta con un salón bastante amplio, perfecto para celebrar diferentes reuniones o quedadas.

Todas las estancias cuentan con aire acondicionado, armarios empotrados y ventanas con aislamiento, óptimas para mantener una temperatura ideal en el hogar.

La cocina de dúplex de Alcalá de Henares se encuentra totalmente reformadas / Tucasa

¿Un punto a favor? Si bien ahora la época de frío no invita a ello, en los meses más veraniegos podrás refrescarte (o refrescaros) sin necesidad de desplazarte muchos metros; la propiedad cuenta con dos piscinas y una sauna que te permitirá socializar con vecinos, zambullirte en el agua o, sencillamente, disfrutar del sol.

De ahí a que, junto a estas características y otras, este dúplex de dos plantas se haya posicionado como uno de los más deseados de la zona, como bien enfatizan las innumerables visitas que recibe. Asi que no lo dudes y no dejes pasar esta oportunidad que, con sinceridad, quién sabe cuánto durará.