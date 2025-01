Indalo, el maestro de la tapa en Alcalá tiene cuerda para rato: "No entra en mis planes jubilarme"

Indalo Tapas es una parada obligada para los turistas y vecinos que pasean por las calles de Alcalá de Henares. ¿El secreto de su éxito? Ofrecer una tapa gratis con cada consumición.

La idea de negocio surge a raíz de la llegada desde Almería a Madrid de José Sánchez, su fundador: “Mi idea era instaurar en Alcalá la tapa típica de Almería. Aunque al principio costó bastante, poco a poco el modelo fue calando en la población y se instauró como algo que ahora es el modelo del negocio. Nadie concibe un Indalo sin su tapa”, declara.

El bar se ha ganado un hueco en el corazón de cada alcalaíno gracias a la “sencillez de un producto de buena calidad a un precio razonable”. “Es un mensaje claro, sencillo y honesto. Cualquier persona que viene a nuestros locales se va con una sensación de que ha gastado muy bien su dinero”, añade.

Tapa gratis con cada consumición

Entre la amplia variedad de su carta, la tosta de salmón y la de gulas brillan como las tapas más solicitadas. Por otro lado, la oreja a la plancha o los huevos rotos con jamón son las raciones más degustadas.

La tosta de gulas, la tapa favorita por los consumidores / EPE

Indalo comenzó su andadura en un pequeño local situado en la calle Manuel Azaña. Aquel establecimiento pronto comenzó a cosechar un éxito poco usual. La buena comida, el gran trato al cliente y la seductora idea, pionera en Alcalá, de servir una generosa tapa al disfrutar de cualquier bebida fue calurosamente recibida por el público.

La elevada demanda obligó a mudarse a un local más amplio en la calle Libreros, epicentro del casco antiguo de Alcalá de Henares. Y de ahí, a expandir el negocio más allá de la localidad alcalaína y crear locales por varios puntos de España: “Mucha gente nos decía que les encantaría tener un Indalo en su ciudad y después de mucho tiempo pensándolo y analizándolo decidimos probar”, explica José.

Cuatro locales en Alcalá

Sin embargo, en la actualidad existen cuatro locales (Indalo Libreros, Indalo Alcarria, Indalo Garena e Indalo Lope de Figueroa) y están todos en Alcalá “para controlar la calidad de los procesos”. “Seguimos recibiendo peticiones para abrir locales con nuestra marca en diversos puntos de España y del extranjero, pero por ahora preferimos que el modelo se quede con nosotros en Alcalá. Quizás más adelante volvamos a plantearlo pero ahora estamos muy centrados y agradecidos con la clientela que nos visita”, expone.

Local de Indalo en Alcalá de Henares / Indalo Tapas

La amplia oferta gastronómica en Alcalá provoca que Indalo ‘compita’ con otros establecimientos. No obstante, José abraza a la competencia: “Estamos muy contentos porque en Alcalá hay una oferta de ocio y restauración amplísima. Hay locales que llevan más años que nosotros y otros que crean nuevos modelos de restauración. Nos alegramos mucho porque así hay más variedad y todos mejoramos. Pero nosotros seguiremos en nuestra línea que es la que sabemos hacer y la que les encanta a nuestros clientes”, manifiesta.

Y no le falta razón. Todo alcalaíno considera a Indalo como una referencia del tapeo: “Estoy muy contento y orgulloso de que hayamos conseguido ese sentimiento, que es fruto del trabajo diario. Aún sigo yendo a los locales prácticamente todos los días y me meto a hacer los menús. Me preguntan cuándo me voy a jubilar y les digo que eso no está aún en mis planes”.