Empiezan los exámenes finales: estos son los nuevos horarios de la biblioteca pública de Alcalá de Henares

Después de la Navidad, 'sprint' final de los estudiantes universitarios para los exámenes finales del primer cuatrimestre. Así, desde la Concejalía de Cultura informa de que, con motivo de los exámenes universitarios, la Biblioteca Municipal Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares ampliará su horario de apertura como sala de estudio los sábados 11 y 18 de enero de 10:15 a 22:00 horas y los domingos 12 y 19 de enero de 11:00 a 22:00 horas.

Recomendaciones para afrontar los exámenes finales

Lo cierto es que los nervios están a flor de piel, por ello, el doctor Víctor Navalón, psiquiatra del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, facilita una serie de recomendaciones para afrontar los exámenes.

Realizar técnicas de relajación

Es esencial que los estudiantes aprendan y realicen alguna técnica de relajación, como la respiración profunda o la meditación. “Estas prácticas ayudan mucho a reducir la tensión muscular y a mantener la calma”, señala el experto en psiquiatría.

Control de pensamientos negativos

Pensar en que no se va a aprobar el examen o que no se va a conseguir nota suficiente para los estudios soñados no ayuda en nada. Por eso, es importante que los estudiantes identifiquen y cuestionen todos esos pensamientos negativos. Además, relativizar las consecuencias de no alcanzar ciertos objetivos puede aliviar la presión.

Planificación y organización.

“Establecer un horario realista y dividir el contenido en secciones manejables evita el agobio y la fatiga”, señala el doctor Navalón.

El descanso es esencial

No se deben sacrificar horas de descanso para conseguir más horas de estudio, porque el sueño es esencial para la concentración y el rendimiento. Sí, además, podemos evitar las bebidas estimulantes, mejor.

Dieta equilibrada

También comer de forma saludable va a mejorar la energía y la concentración necesarias para afrontar el examen.

Apoyo social y emocional

Compartir preocupaciones con amigos, familiares o profesores alivia la carga emocional. Es importante también tratar de evitar comparaciones con otros estudiantes, porque no se debe olvidar que cada persona tiene un ritmo de aprendizaje diferente.

Perspectiva

“Recordar que la selectividad es solo una parte de la vida. El bienestar personal es fundamental”, apunta el experto.