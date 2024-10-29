HASTA 1.500 EUROS
Estos son los horarios para tirar la basura en Alcalá de Henares: te podrán multar si no los cumples
Los vecinos deben cumplir el horario para tirar la basura en los contenedores para evitar los malos olores en Alcalá de Henares
Los contenedores en la vía pública favorecen la recogida de residuos urbanos de los vecinos. Por ello, es fundamental que todos respetemos un horario para depositar la basura y evitar molestias. Es importante saber que los residuos domiciliarios deben tirarse en bolsas cerradas, dentro de los contenedores correspondientes según la fracción de que se trate:
- envases (amarillo)
- vidrio (iglú)
- papel y cartón (azul)
- resto (verde)
Punto Limpio en Alcalá de Henares: ubicación, horarios y servicios
Los escombros, muebles, restos de poda, residuos peligrosos domiciliarios (fluorescentes, aceite de motor, pequeños electrodomésticos, etc.) deben depositarse en el punto limpio municipal, ubicado en la calle de la Esgaravita de Alcalá de Henares. Y también en los puntos limpios móviles en todos los distritos:
- Lunes Distrito I: Facultad de Derecho. Plaza Cuatro Caños
- Martes Distrito II: Frente a JMD II. Avda. Reyes Católicos
- Miércoles Distrito III: Mañana: Parque del CC Los Pinos (Frente a JMD III). Tarde: Estación de La Garena
- Jueves Distrito IV: Mañana: Aparcamiento JMD IV (Calle Octavio Paz). Tarde: Plazoleta Reina María Cristina
- Viernes Distrito V: Frente a Galería Juan de Austria (Calle Juan de Austria)
Los horarios de estos puntos limpios móviles es de 8:00 a 14:00 horas, y de 16:00 a 20:00 horas. La cuantía de la multa por depositar residuos en la vía pública es de hasta 1.500 euros.
Cuándo se puede tirar la basura en Alcalá de Henares
Los vecinos deben cumplir el horario para tirar la basura en los contenedores. Este horario es de 20 a 22 horas. Así, se evita que los residuos permanezcan más tiempo del necesario en los contenedores en las horas de más insolación, lo que puede provocar desagradables olores para los vecinos.
Los locales comerciales o centros públicos o privados, cuyo cierre total sea anterior al horario indicado, podrán depositar los residuos a la hora de su cierre.
