Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

HASTA 1.500 EUROS

Estos son los horarios para tirar la basura en Alcalá de Henares: te podrán multar si no los cumples

Los vecinos deben cumplir el horario para tirar la basura en los contenedores para evitar los malos olores en Alcalá de Henares

Estos son los horarios para tirar la basura en Alcalá de Henares: multas por dejarla fuera del contenedor

Estos son los horarios para tirar la basura en Alcalá de Henares: multas por dejarla fuera del contenedor / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Los contenedores en la vía pública favorecen la recogida de residuos urbanos de los vecinos. Por ello, es fundamental que todos respetemos un horario para depositar la basura y evitar molestias. Es importante saber que los residuos domiciliarios deben tirarse en bolsas cerradas, dentro de los contenedores correspondientes según la fracción de que se trate:

Punto Limpio en Alcalá de Henares: ubicación, horarios y servicios

Los escombros, muebles, restos de poda, residuos peligrosos domiciliarios (fluorescentes, aceite de motor, pequeños electrodomésticos, etc.) deben depositarse en el punto limpio municipal, ubicado en la calle de la Esgaravita de Alcalá de Henares. Y también en los puntos limpios móviles en todos los distritos:

  • Lunes Distrito I: Facultad de Derecho. Plaza Cuatro Caños
  • Martes Distrito II: Frente a JMD II. Avda. Reyes Católicos
  • Miércoles Distrito III: Mañana: Parque del CC Los Pinos (Frente a JMD III). Tarde: Estación de La Garena
  • Jueves Distrito IV: Mañana: Aparcamiento JMD IV (Calle Octavio Paz). Tarde: Plazoleta Reina María Cristina
  • Viernes Distrito V: Frente a Galería Juan de Austria (Calle Juan de Austria)
&quot;En las próximas semanas se incorporarán 90 contenedores más&quot;, nos asegura el concejal de Medio Ambiente

Contenedores en Alcalá de Henares, en una imagen de archivo / Juan Luis Martín

Los horarios de estos puntos limpios móviles es de 8:00 a 14:00 horas, y de 16:00 a 20:00 horas. La cuantía de la multa por depositar residuos en la vía pública es de hasta 1.500 euros.

Cuándo se puede tirar la basura en Alcalá de Henares

Los vecinos deben cumplir el horario para tirar la basura en los contenedores. Este horario es de 20 a 22 horas. Así, se evita que los residuos permanezcan más tiempo del necesario en los contenedores en las horas de más insolación, lo que puede provocar desagradables olores para los vecinos.

Noticias relacionadas y más

Los locales comerciales o centros públicos o privados, cuyo cierre total sea anterior al horario indicado, podrán depositar los residuos a la hora de su cierre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
  2. El Gobierno de Ayuso se reúne con Más Madrid para hablar del 'caos' en el transporte madrileño con Óscar Puente de protagonista
  3. Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
  4. La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
  5. Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
  6. Ni Fuenlabrada ni Getafe, esta es la ciudad a media hora de Madrid en la que menos sube el precio de la vivienda
  7. Puedes poner tu nombre a una calle de Madrid, pero debes cumplir tres requisitos: 'Cada semana recibimos dos peticiones
  8. The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la criatura más bella del 'indie

Un Atlético 'al alza' busca completar ante el Eintracht una semana perfecta en el Metropolitano

Un Atlético 'al alza' busca completar ante el Eintracht una semana perfecta en el Metropolitano

El Real Madrid visita territorio desconocido con el orgullo herido tras el derbi

El Real Madrid visita territorio desconocido con el orgullo herido tras el derbi

Operación retorno

Operación retorno

Berlanga no baja el telón y aplaza su adiós: la arrocería del hijo del cineasta se queda una "temporada larga"

Berlanga no baja el telón y aplaza su adiós: la arrocería del hijo del cineasta se queda una "temporada larga"

Cómo avanzan las 14 obras municipales de Alcalá de Henares previstas para este año

Cómo avanzan las 14 obras municipales de Alcalá de Henares previstas para este año

¿Y si hay más que las pulseras de Igualdad?

¿Y si hay más que las pulseras de Igualdad?

José Pablo Rodríguez Gobiet: "Me presento a los alumnos diciendo 'me llamo Pablo, soy profesor de francés y gay"

José Pablo Rodríguez Gobiet: "Me presento a los alumnos diciendo 'me llamo Pablo, soy profesor de francés y gay"

El manga arrasa en las bibliotecas de Madrid, el lugar donde los DVD todavía están de moda

El manga arrasa en las bibliotecas de Madrid, el lugar donde los DVD todavía están de moda