Manuel Expósito, socio número 1 del Alcalá: "Es un sentimiento que mientras viva lo tendré"

La RSD Alcalá, a pesar de militar actualmente en el grupo 7 de Tercera RFEF, es indudablemente uno de los equipos más históricos de la Comunidad de Madrid. El pasado 1 de mayo de 2024 cumplió su centenario y es el sexto equipo de Madrid con más historia a sus espaldas, por encima de equipos como el Rayo Vallecano o el CD Leganés.

Y parte de la historia viva de este equipo es Manuel Expósito, socio número 1 del club que ha hablado con la 'Crónica de Alcalá'.

Una tradición futbolera alcalaína que viene de familia

Manuel se ha convertido en el socio número 1 este mismo año, lo que supone "un tremendo orgullo".

A pesar de admitir que tiene también afición por el Atlético de Madrid, afirma que para él la RSD Alcalá es un completo sentimiento e incluso nos confiesa haber pertenecido como futbolista al club: "con 14 años me hice socio y arrastré a toda mi familia. Con 20 años fiché por el Henares, que era el antiguo filial del Alcalá".

La RSD Alcalá ha tenido desde su fundación una fuerte relación con la "mili", ya que se realizaban deberes militares en esta ciudad y la cantera eran los propios militares. / RSD Alcalá

Expósito le da especial relevancia al tema familiar, explicando que este club siempre se ha tratado de una tradición alcalaína: "veníamos y éramos socios toda la familia. Es un sentimiento que mientras viva lo tendré".

El mejor recuerdo que tengo de este club es cuando ganamos al Real Betis en El Val la Copa del Rey hace muchos años Manuel Expósito — Socio número 1 de la RSD Alcalá

Habitante desde su nacimiento en Alcalá de Henares, confiesa que son varios los futbolistas que le robaron en su momento el corazón, entre ellos:

Ramón Calderé

Javi y Toni Menéndez (hermanos mellizos)

(hermanos mellizos) Pepe Mel

Y si mira a los banquillos guarda especial recuerdo a Manuel Ruiz Sosa y al Sato González.

El socio número 1 del club destaca el primer ascenso a 2a B en la temporada 79/80 como el momento más importante hasta entonces: "fue todo un hito porque siempre estábamos en tercera división o en regional. Y no era la misma categoría la de aquella época que la de ahora, en ese momento era la tercera categoría".

25 años más tarde, en la temporada 2004/2005 la RSD Alcalá estaría a punto de ascender a la segunda división del fútbol español, aunque acabaría perdiendo la final contra el Hércules CF.

Actualmente el club se encuentra en una situación deportiva que para Manuel debería de ser mucho mejor: "por densidad de población (Alcalá de Henares tiene cerca de 194.000 habitantes), este club debería estar como el Getafe o el Leganés, pero aquí las cosas no se han hecho bien".

Manuel Expósito junto con Tito, ex jugador de la RSD Alcalá con más de 200 partidos en primera y actual director deportivo del club alcalaíno. / Juan Luis Martín

La RSD Alcalá juega desde 1973 en el Estadio Municipal El Val con un aforo de 7.000 personas, aunque afirman que actualmente suelen acudir unas 600 personas a los partidos y señala como "culpable" al cambio de mentalidad de la juventud actual comparada con la de su generación.

"Cuantos más socios tengamos, más posibilidades deportivas tendremos, pero es muy difícil convencerles hoy en día. Están en otro mundo muy distinto al de hace 20 años".

¿Cuáles son los mayores rivales de la RSD Alcalá? "Siempre ha sido la AD Torrejón por la rivalidad entre poblaciones por cercanía y se conoce como “el derbi del corredor”, aunque con el Guadalajara también hay pique, ya que nos enfrentábamos mucho contra ellos en los torneos de verano".

Un sueño ambicioso de cara a esta temporada

El club encara esta temporada con ilusión después del lavado de cara que se le ha hecho a la plantilla en el mercado de verano y tras lograr un pleno de tres victorias que le han hecho colocarse en lo más alto de la tabla con nueve puntos de nueve posibles: "el objetivo es ascender", afirma Expósito.

75 años de socio son los que lleva Manuel Expósito, que es historia viva del club y que representa a la perfección lo que es el fútbol, que el mismo describe como "un sentimiento inexplicable".