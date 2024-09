La alcalaína Alba García Falagán, cuarta medalla española en los Paralímpicos de París

La atleta alcalaína Alba García Falagán se colgó este viernes en París la medalla de bronce en salto de longitud T11 (personas ciegas) con una marca de 4,76 m, lo que supone su primera medalla en unos Juegos y la cuarta para el Equipo Paralímpico Español.

La deportista se ubicó en tercera posición tras la primera ronda con un salto de 4,76 m, lo que finalmente le aseguró la medalla de bronce, quedando a solo 6 centímetros de su mejor marca personal. En esta primera ronda, la madrileña fue superada por la china Zhou, quien estableció su mejor marca de la temporada con 4,91 m, y por la uzbeka Asila Mirzayoroba, que con un espectacular salto de 5,22 m rompió el récord paralímpico, superando el registro de 5,07 m que la española Purificación Ortiz había logrado en Atlanta '96.

Alba admitió haber vivido la competición "con mucho estrés, porque parecía que el salto nunca llegaba". Sin embargo, expresó su satisfacción diciendo: "Me voy contenta y satisfecha porque, al final, venía a ganar una medalla y lo he conseguido". "Podía haberlo hecho mejor, pero considerando las condiciones, el ruido, las constantes interrupciones y el clima, no puedo pedir más", explicó a los medios de comunicación congregados en los Juegos Paralímpicos de París 2024 sobre su marca.

Y como era de esperar, García Falagán se mostró emocionada al recibir la medalla en el podio. "El apoyo que he recibido estos días de mi familia, amigos, novio y compañeras de equipo ha sido increíble". Y es que, la atleta ha conseguido su objetivo, como ya comentó a La Crónica de Alcalá antes de su marcha a la capital francesa.

Alba García Falagán buscó la medalla en los Juegos Olímpicos de París / EPE

Un sueño hecho realidad

En conversación telefónica con este medio, Alba subrayó que nunca se imaginó llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. "Estuve entrenando para mi temporada, pero jamás pensé que terminaría así".

Llevaba más de tres meses "arrastrando" una lesión, que afortunadamente ya le deja "respirar". Lo que no le impidió soñar. "Mi objetivo es ganar una medalla", nos dijo. Y se ha cumplido. "La prueba de salto de longitud es muy variable, en la que influyen muchos factores".

Aunque especializada ahora en el salto de longitud, la trayectoria como velocista del Premio Cervantes al Deporte 2021 ha sido espectacular, como demuestra su extenso palmarés:

Campeona del mundo de los 100 metros y bronce en los 200 metros en categoría sub 20 en el Campeonato Mundial Juvenil de 2019

Cuarta en salto de longitud en el mismo campeonato

Récord de España sub-18 de 60 metros lisos con una marca de 8:44, logrado en el Meeting Internacional Villa de Madrid

Premio a la Superación Personal 2017, concedido por la revista Gym Factory

Alba García Falagán: "Mi objetivo es ganar una medalla" / Paralímpicos

Una atleta que es un ejemplo de superación

Tiene una discapacidad visual provocada por amaurosis congénita de Leber (ACL), una enfermedad ocular hereditaria que causa la pérdida de visión desde los primeros días de vida. Con un 1,5% de visión durante el día, para que Alba consiga un buen salto, tienen que coordinarse cuatro personas. "Estoy con mi guía, el llamador y mi entrenador que da instrucciones desde la grada todo el rato".

El guía son sus ojos en la pista que "tiene que estar más en forma que yo, porque al final no solo es que tenga que ver por los dos, sino que tiene que transmitirme todo, tiene que hablar a la vez que corre y con mi llamador, simplemente es que tiene que ser capaz de leerme y ser capaz de entender lo que yo voy a hacer para poder corregir mi carrera y que yo me tuerza y no me haga daño". A sus 22 años, esta estudiante de Fisioterapia en la UAH ha participado en sus segundos Juegos Olímpicos. En los de Tokio de 2021 logró un diploma paralímpico en los 200 metros lisos al quedar séptima en la final con una marca de 26,45 segundos.